英法德駐台機構聲明：大陸船東部海域行動 威脅區域穩定

日菲將啟動專屬經濟區（EEZ）談判，中方為此展開台灣東部海域執法行動。英國、法國以及德國駐台機構今天發布聯合聲明表示，中方行動威脅區域穩定、航行自由和國際航運安全；3國反對任何以單方面改變現狀的行為。

中國交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局近期展開台灣東部海域「海上交通專項執法行動」。中方宣稱，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣以東「海域劃界談判」而採取的必要行動。

英國在台辦事處、法國在台協會以及德國在台協會發布聯合聲明，關切近期中國在台灣東部海域的新活動，並強調這些行動威脅區域穩定、航行自由和國際航運安全。

3國駐台機構重申，反對任何單方面改變現狀的行為，尤其反對以威脅、武力或脅迫手段進行改變。所有航行權利和自由以及海員和船舶的安全，必須得到保障和尊重，這一點至關重要。