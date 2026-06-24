美國環太軍演將登場 顧立雄：我國防部未參演

美國環太平洋軍演即將展開，民進黨立委王定宇詢問，我方有沒有以任何形式參與其中？國防部顧立雄回應，國防部並沒有參演。他並指出，除了環太軍演外，美國和日澳進行的「堅毅之龍」跟「勇敢之盾」等兩項軍演才更值得我方關注。

美國環太平洋軍演即將展開，民進黨立委王定宇表示，今年有31國參與，還由韓國將領擔任指揮職，其中3個目標，包括反制印太區域的灰色地帶的威脅跟封鎖，壓制潛在的對手驗證跨國一體化指揮鏈，以及嚇阻威權擴張。

他詢問，台灣這次也沒有被邀請，有沒有以任何外界不知道的形式參與其中，還是顧立雄不能講？顧立雄回應「本部並沒有參演」。

顧立雄說，第一島鏈所要防衛的集體嚇阻的，或者甚至第二島鏈形成集體嚇阻，這個對象當然都很清楚就是中國大陸。

王定宇說，環太軍演是從6月26日開始到7月22日。我方的「立即備戰操演」是6月22到26日，漢光的實兵演習是在8月初，我方的操演計畫，跟盟友的操演科目有沒有關聯？

顧立雄說，他只能夠說，我方的「立即備戰操演」跟「聯合防禦操演」是在我方演練的目的，當然是在不同的階段。不過現在正在進行的「堅毅之龍」跟「勇敢之盾」等兩項軍演才更值得我方關注。

「堅毅之龍」日本陸上自衛隊與美國海軍陸戰隊針對島嶼防衛所進行的大規模實戰聯合演習。顧立雄說，「堅毅之龍」是聚焦在九州與南西諸島的島嶼聯合作戰，特別是用遠征軍的概念，以美國前沿部署遠征軍結合日本自衛隊進行操演，目標所指對象非常清楚。

顧立雄說，「勇敢之盾」的規模更大，有美軍的航母跟相關的機艦，參與國家多了澳洲。範圍包括了關島、甚至夏威夷，從日本的宮城到鹿兒島。