電展室外派人員爆監聽東南亞國家？顧立雄：非我駐外人員 內容不實

日前有自稱是國防部電訊發展室派駐泰國的網民在網路貼文，抱怨工作內容、待遇，更宣稱我方監聽蒐集東南亞各國情報。國防部長顧立雄今天表示，相關內容並非我駐外人員寫的，內容也有許多不實。

日前有自稱來自國防部電展室的網友在網路以「在泰國鄉下角落當老鼠的日子」為題貼文，文中抱怨外派待遇、工作內容，甚至質疑經費被黑掉；還聲稱我方在當地派駐監聽單位，向東南亞國家展開監聽。

國民黨立委王鴻薇今天在外交國防委員會質詢時質疑，這是否是假訊息？還是真的有外派國防部同仁是真的想靠北，但卻把機密資料外洩出去？

她質疑，首先，這是否是假訊息？還是真的有國防部外派同仁是真的想靠北，但卻洩漏機密資料？同時，貼文中的相關資料，可能有部分正確、有部分假造，現在已經有泰國媒體報導，揭露我國電展室蒐集其他東盟國家資訊，國防部能否說明？否則可能會有外交危機。

情報次長謝日升表示，國防部第一時間已經掌握，但因內容牽涉的不僅僅是單一事件，建議不要在公開場合做太詳細說明。顧立雄則強調，這絕對不是我國任何駐外單位所洩露的，而且這個訊息內容不實。

王鴻薇追問「所以是假訊息？」顧立雄回應，「你剛剛質疑是不是我國駐外人員寫的，沒有這件事，內容也有諸多不實。」