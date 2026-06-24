顧立雄辦公室主任簡士淵晉升中將 接首任濱海作戰指揮官

海軍「濱海作戰指揮部」將在7月1日正式編成，賴清德總統今天在將官晉升典禮中也宣布，濱指部首任指揮官將由國防部長顧立雄辦公室主任簡士淵少將擔任，並且晉升中將。

總統府今天舉行7月將官晉升授階典禮，其中作計室聯戰處長董冀星、顧立雄辦公室主任簡士淵兩人晉升中將，賴清德總統也介紹，董冀星將出任陸軍六軍團副指揮官，簡士淵則將擔任7月將編成的海軍「濱海作戰指揮部」首任指揮官。

賴總統說，濱海作戰指揮部指部是7月1日即將正式編成的新單位，簡士淵將是這支部隊的首任指揮官，從無到有建立一支部隊，比接掌既有部隊，更需要魄力與耐心，期待他能以開創者的精神，建立扎實的濱海作戰能量，讓濱指部成為國軍守護海疆的堅實力量。

簡士淵畢業於海軍軍官學校81年班，歷練非常完整，過去曾任海軍司令部戰訓處戰備整備組組長、參謀本部作戰及計畫參謀次長室（聯作處）副處長、海軍第168艦隊艦隊長，2022年8月時任美國聯邦眾院議長裴洛西訪台，引發中共對台軍演，簡士淵率所屬基隆級、濟陽級艦第一線反制共艦，獲得國安高層肯定。

將在7月1日編成的「濱海作戰指揮部」將設於雲林虎尾，未來將統一管轄全台現行北、中、南3個反艦飛彈「海鋒大隊」，並將國造雄二、雄三、增程型雄三飛彈及美製魚叉反艦飛彈進行整合指揮，預估也將納編計畫中的自殺無人艇部隊。