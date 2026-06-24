退役女性也將納教召 增加新式軍備訓練

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「教召不只訓練無人機，新裝備也要複訓！」國防部長顧立雄24日受訪時表示，只要是新的武器裝備，教召時都要進行專長複訓以維持戰力；至於女性教召部分，顧立雄說明，女性要服役過才可能教召，將把女性後備軍人納入後備役管理及召集制度。

訓練也要與時俱進

立法院外交及國防委員會24日邀請國防部長顧立雄報告「教召制度公平性、後備軍人實戰化施訓成效與女性召訓配套措施」並備質詢。會前顧立雄被問到教召是否會納入無人機的訓練？他回應說，不只是納入無人機，對於新式裝備現在就是強調「原兵歸原位」的原則。

顧立雄舉例說，台灣近來採購獲得海馬士系統，希望到時候後備役在教召訓練時，海馬士的「專長複訓」要能夠到位，才能夠維持戰力。

當過兵女性才要教召

國防部近日也研議女性教召，引發外界討論。顧立雄強調，「一般女性不用教召」，會被教召的女性一定是本來就是志願役的女性，這些軍官、士官或士兵在退伍之後，政府將把她們納入後備役，納入後備役之後才有可能接受教召，會被教召的女性本來就是已經從事軍旅相當一段的時間，然後退伍下來，我們將它納入後備役。

「女性有很傑出的能力，很多在部隊的表現都很好！」顧立雄表示，女性在退伍之後一樣接受教育訓練，這應該是適切的做法。

副校長並非關說

國防部近日也將在軍校設立文職副校長，外界質疑可能有民進黨立委王定宇在背後關說，顧立雄澄清說，文職副校長是參考國外軍事院校，他們都有設置相關職務，文職副校長主要是協助校長、有一定的任用條件，需有一定的學術資格。

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