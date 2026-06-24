快訊

好市多新高雄店開幕時間確認！交通疏導動線曝光 網友：肯定塞爆

杜詩梅傳出要選花蓮議員？ 滿街拜訪店家：終於要為民喉舌了

獨／金融圈高層震撼彈 公股四合一前夕兆豐投信董座拋退休請辭

退役女性也將納教召 增加新式軍備訓練

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國防部長顧立雄24日在立法院備詢前，針對女性教召、新式訓練等議題受訪。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國防部長顧立雄24日在立法院備詢前，針對女性教召、新式訓練等議題受訪。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「教召不只訓練無人機，新裝備也要複訓！」國防部長顧立雄24日受訪時表示，只要是新的武器裝備，教召時都要進行專長複訓以維持戰力；至於女性教召部分，顧立雄說明，女性要服役過才可能教召，將把女性後備軍人納入後備役管理及召集制度。

訓練也要與時俱進

立法院外交及國防委員會24日邀請國防部長顧立雄報告「教召制度公平性、後備軍人實戰化施訓成效與女性召訓配套措施」並備質詢。會前顧立雄被問到教召是否會納入無人機的訓練？他回應說，不只是納入無人機，對於新式裝備現在就是強調「原兵歸原位」的原則。

顧立雄舉例說，台灣近來採購獲得海馬士系統，希望到時候後備役在教召訓練時，海馬士的「專長複訓」要能夠到位，才能夠維持戰力。

當過兵女性才要教召

國防部近日也研議女性教召，引發外界討論。顧立雄強調，「一般女性不用教召」，會被教召的女性一定是本來就是志願役的女性，這些軍官、士官或士兵在退伍之後，政府將把她們納入後備役，納入後備役之後才有可能接受教召，會被教召的女性本來就是已經從事軍旅相當一段的時間，然後退伍下來，我們將它納入後備役。

「女性有很傑出的能力，很多在部隊的表現都很好！」顧立雄表示，女性在退伍之後一樣接受教育訓練，這應該是適切的做法。

副校長並非關說

國防部近日也將在軍校設立文職副校長，外界質疑可能有民進黨立委王定宇在背後關說，顧立雄澄清說，文職副校長是參考國外軍事院校，他們都有設置相關職務，文職副校長主要是協助校長、有一定的任用條件，需有一定的學術資格。

【更多精采內容，詳見

教召 國防部長 顧立雄 女性

延伸閱讀

女性自願教召今年僅完訓3人 顧立雄：女性後備軍人都納管是適切做法

女性教召？顧立雄：目前還在審議當中

調整教召制度！國防部：今年起後備軍人教召一律改14天

女性教召擬改強制 學者：原兵歸原位落實性別平權

相關新聞

電展室外派人員網爆監聽東南亞國家？ 顧立雄：非我駐外人員 內容不實

日前有自稱是國防部電訊發展室派駐泰國的網民在網路貼文，抱怨工作內容、待遇，更宣稱我方監聽蒐集東南亞各國情報。國防部長顧立雄今天表示，相關內容並非我駐外人員寫的，內容也有許多不實。

海軍濱海作戰指揮部7月編成 顧立雄辦公室主任簡士淵升任中將指揮官

海軍「濱海作戰指揮部」將在7月1日正式編成，賴清德總統今天在將官晉升典禮中也宣布，濱指部首任指揮官將由國防部長顧立雄辦公室主任簡士淵少將擔任，並且晉升中將。

環太軍演登場 顧立雄：堅毅之龍、勇敢之盾2軍演更值得關注

海上跨國軍事演習「環太平洋軍演」今天登場，國防部長顧立雄表示，目前正在進行的堅毅之龍（Resolute Dragon）、...

國防部預告加嚴兵役體位標準 趕在新制上路前有一波複檢熱

國防部去年預告將修法加嚴兵役體位標準，國防部與內政部去年底預告新一波「體位區分標準」修正草案，大幅縮減「免役」適用範圍，過去性病、癌症患者幾乎免當兵，新制改為控制穩定就要當兵，以往有開胸（心）重大手術等紀錄就免服兵役，考量新制趨嚴，許多役男趕在新制上路前要完成複檢確保免役資格，掀起一波複檢熱潮。

國軍立即備戰操演Day3 工兵淡水河口設3道阻絕遲滯敵船突入

國軍「立即備戰操演」進入第三天，陸軍53工兵群在淡水河上布放河道阻絕設施，反制共軍兵力從淡水河口沿河道侵入大台北要地。軍方在淡水河上布設漁網、油桶爆破平台及浮動平台等多層阻絕設施，驗證部隊河防阻絕與快速部署效能。

部隊鍋EP275|F-16 block70交機倒數？當年首架飛抵國門有多曲折？

我國向美採購的66架F-16C/D Block70戰機，傳出可能即將在近期飛返台灣。本集邀請台灣首位駕駛F-16戰機返國飛官郝光明教官，回顧三十年前首批F-16戰機赴美接裝與飛返台灣的過往，從飛行員的嚴格遴選到赴美訓練，最後歷經半個月的跨洋接機回國的歷史任務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。