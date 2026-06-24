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環太軍演登場 顧立雄：堅毅之龍、勇敢之盾2軍演更值得關注

中央社／ 台北24日電
南韓新銳海軍戰力神盾驅逐艦正祖大王號停靠珍珠港，準備參與2026年第30屆環太平洋軍演（RIMPAC）。中央社
南韓新銳海軍戰力神盾驅逐艦正祖大王號停靠珍珠港，準備參與2026年第30屆環太平洋軍演（RIMPAC）。中央社

海上跨國軍事演習「環太平洋軍演」今天登場，國防部長顧立雄表示，目前正在進行的堅毅之龍（Resolute Dragon）、勇敢之盾（Valiant Shield）2項軍演，因為涉及島嶼聯合作戰等因素，更值得台灣關注。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告「教召制度公平性、後備軍人實戰化施訓成效與女性召訓配套措施」，並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢時關切，環太平洋軍演今年共有31國參與，韓國軍官將首度擔任海上指揮官、也創下首例，台灣這次是否以任何形式參與。顧立雄說，國防部沒有參演。

王定宇追問，今年環太軍演提及應對灰色地帶威脅、潛在對手以及威權擴張，在印太地區針對的是哪個國家。顧立雄說明，第一島鏈甚至第二島鏈要形成集體嚇阻對象，大家都很清楚，就是中國。

顧立雄指出，現在更值得關注，是進行中的堅毅之龍（Resolute Dragon）、勇敢之盾（Valiant Shield）2軍演，堅毅之龍聚焦於日本九州與南西諸島，涉及有關島嶼的聯合作戰，特別是美國前沿部署遠征軍，結合日本自衛隊進行相關的操演，操演目標所指對象非常清楚。

至於勇敢之盾，顧立雄說，規模更大，有美軍航空母艦與相關艦艇以及先進戰機操演，參與國家還多了澳洲，操演範圍從日本的宮城往南到鹿兒島，還包括關島與夏威夷。

王定宇提到，目前進行的立即備戰操演，接下來的聯合防禦操演，8月漢光實兵演習，這些操演和現在友盟國家的操演是否有關連性，以及美軍太平洋司令部是否有派員來台。

顧立雄回應，立即備戰操演、聯合防衛操演與漢光實兵演習，都是一連串的演訓，搭配結合國軍的聯合作戰計畫，驗證聯合作戰能力。

環太軍演 軍演 顧立雄

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