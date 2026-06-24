國防部預告加嚴兵役體位標準 役男趕在新制上路前掀複檢熱

國防部去年預告將修法加嚴兵役體位標準，國防部與內政部去年底預告新一波「體位區分標準」修正草案，大幅縮減「免役」適用範圍，過去性病、癌症患者幾乎免當兵，新制改為控制穩定就要當兵，以往有開胸（心）重大手術等紀錄就免服兵役，考量新制趨嚴，許多役男趕在新制上路前要完成複檢確保免役資格，掀起一波複檢熱潮。

新北市民政局表示，修法原預告今年6月上路，社會仍缺乏共識，未確定何時上路，但可以預見未來部隊管理、服役單位面臨的挑戰勢必增加。

閃兵爭議多，為讓體檢制度更趨公平合理，國防部與內政部去年底預告新一波「體位區分標準」修正草案，大幅縮減「免役」適用範圍，過去癌症患者、胸廓畸形及心臟動過手術者可免役，新制改為控制穩定就要當兵，考量新制趨嚴，許多役男趕在新制上路前趕快完成複檢確保免役資格，最近掀起一波複檢熱潮。

以往智商低於85免當兵，新制也將門檻改為70。此次修法首度將替代役區分為 A、B 兩級，A級是體力負荷相對較重，B級是靜態文書類。

草案中擬將過去判定免役的「性心理異常者」，部分改列為替代役，也引發討論，民團憂未建立性別友善環境與配套措施前若罔顧人權與生理極限，有為湊足兵源數字而「為修而修」疑慮。

新北2023年入營人數1萬8585人，2024年下滑到1萬7507人，去年降至1萬6040人。新北市民政局說，新北市2023年至2025年近3年免役體位及替代役體位比率可發現，常備役體位自2023年起維持在65%以上、替代役體位8%至13%、免役體位比率不超過23%。

民政局指出，今年1至5月，新北市累計有196件申請複檢，跟去年同期差不多，但許多曾動過心臟等重大手術、離當兵時間還久的大學生，近期趕緊要取得複檢的免役資格，就是考量新制上路後，可能會被要求服替代役。

一名負責兵役業務的公務員表示，北部的複檢醫院是台大、榮總和三總，做過心臟等重大手術的役男，照目前標準是免當兵，新制上路後，若確定治療情況穩定，會被要求當替代役，許多役男及家屬對服役有憂慮，才會趕緊要取得免役資格。

曾任陸軍上尉陳姓軍官說，現在因少子化兵源缺乏，體位標準趨嚴，對役男身心狀況條件放寬，若連雙性人也要服替代役，未來勢必造成服勤單位管理的困擾及壓力，所招新兵不見得堪用，反而更難管理，怕以後變成「新兵保母」。

「身心狀況百百種，服役單位能否接得住是重點。」一名長期負責兵役業務的公務員說，去年底國防部因應修法有找各縣市去開會，提到性病、癌症等若治療穩定就要服替代役，有強調是與各醫學會討論才擬定修正方向，智能的門檻從85擬修訂為70，認知能力能否處理事情，也讓服役單位「挫咧等」。

這名公務員說，會議上他們有提醒還是要謹慎，身心狀態可能因環境、壓力而有變化，疾病也有個人隱私，分發到服役單位時，役男能否適應、服役單位能否掌握等，都是接踵而至的考驗。