國軍立即備戰操演Day3 工兵淡水河口設3道阻絕遲滯敵船突入

國軍「立即備戰操演」進入第三天，陸軍53工兵群在淡水河上布放河道阻絕設施，反制共軍兵力從淡水河口沿河道侵入大台北要地。軍方在淡水河上布設漁網、油桶爆破平台及浮動平台等多層阻絕設施，驗證部隊河防阻絕與快速部署效能。

從上午8時開始，53工兵群出動2輛M3浮門橋及M字型偵察突擊舟等裝備，在淡水河道上設置漁網、油桶爆破平台及浮動平台等多層阻絕設施，由於承平時期淡水河道仍有觀光船、漁民活動，因此未來若實際有敵侵台徵兆時，軍方會在淡水河道設置「多處、每處3道」的阻絕設施。模擬遲滯敵船突入淡水河，迫使敵船減速、轉向或停滯，爭取後續火力打擊與兵力調整時間，驗證部隊河防阻絕與快速部署效能。

軍方過去曾說明，油桶內均注入一定容量燃料，並依縱向、橫向固定間距配置，以發揮有效爆破半徑，針對敵人氣墊艇形成殺傷效能；浮動平台除運用遙控引爆機制外，也結合地雷觸發設計，當敵方裝備接觸後即能引爆炸藥，確保在不同作戰情境下均能遂行任務。

此外，河道阻絕的設置須同時考量潮汐漲退與水深變化，演練中特別依河道潮差特性調整阻絕位置與錨繫留長度，確保設施穩定。

國軍「立即備戰操演」進入第三天，陸軍53工兵群出動M3浮門橋等裝備，在淡水河上布設漁網、油桶爆破平台及浮動平台等多層阻絕設施，驗證部隊河防阻絕與快速部署效能。記者邱德祥／攝影

國軍「立即備戰操演」進入第三天，陸軍53工兵群在淡水河上布設漁網、油桶爆破平台及浮動平台等多層阻絕設施，驗證部隊河防阻絕與快速部署效能。記者邱德祥／攝影