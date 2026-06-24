賴總統喊話朝野 共同支持政院版2100億元無人載具特別條例

行政院日前通過規模2100億元的 「國防自主無人載具採購特別條例」草案，賴清德總統今天表示，期待立法院不分黨派共同支持行政院的規畫，讓相關條例審議及預算籌編工作能夠順利推動，落實建軍備戰工作期程。

賴總統上午主持7月份將官晉任授階典禮，他表示，恭喜董冀星、簡士淵兩位將軍晉任中將。董冀星長年投入國軍戰備規劃、災害防救、以及演訓課目研擬工作，展現縝密的規劃能力與卓越的協調力，對提升國軍聯合作戰效能，貢獻良多。

賴總統說，未來董冀星將擔任第六軍團副指揮官，肩負北部地區防衛的重要任務。他相信以董將軍豐富的經驗，一定能夠協助部隊強化戰備整備，提升區域的防衛韌性。

賴總統表示，簡士淵在艦隊指揮與海軍作戰系統規畫上，都有完整歷練。這次晉任中將，並調任海軍濱海作戰指揮部指揮官。

濱指部是7月1日即將正式編成的新單位，賴總統說，簡士淵將是這支部隊的首任指揮官；從無到有建立一支部隊，比接掌既有部隊，更需要魄力與耐心。我期待簡將軍以開創者的精神，建立扎實的濱海作戰能量，讓濱指部成為國軍守護海疆的堅實力量。

賴總統也恭喜林坤賜、李博文晉任少將。兩位將軍在基層部隊指揮及幕僚工作，都有完整歷練及優異表現。此次分別調任陸軍第二一砲指部指揮官及陸軍砲兵部隊測考中心指揮官，期許兩位能夠精進國軍砲兵訓練、落實戰術戰法驗證，來提升部隊訓練品質及整體作戰效能。

賴總統說，面對區域情勢快速變化，以及多維度、非傳統的複合式挑戰，我要請各位高階將領，以創新思維引領部隊轉型，並持續強化訓練、精進戰法、提升整體作戰效能。

賴總統說，政府也會堅持提升國防預算，讓國軍有更強大的戰力，來守護國家安全。尤其無人機與無人艇的發展，已經是國際軍事趨勢，也是強化不對稱戰力的重要環節。因此行政院已經在上周通過 「國防自主無人載具採購特別條例」草案，規畫從今年到2031年，將逐年編列預算到上限2100億元。

賴總統表示，期待立法院不分黨派共同支持行政院的規劃，讓相關條例審議及預算籌編工作能夠順利推動，落實建軍備戰工作期程。希望透過無人載具的發展，強化關鍵模組自製能量，達到在地供應、自主產製及自主維修的目標，確保國軍在關鍵時刻，能夠維持戰力以及防衛韌性。

賴總統說，除了強化國防戰力，政府也持續提升對國軍的待遇和照顧。這幾年來，從軍公教待遇調升，到戰鬥部隊、地域、網路戰、電偵、軍醫等各項勤務加給，都是依照任務特性與勤務負荷，給予更合理的支持。同時軍人保險與育兒留職停薪津貼方面，政府也持續推動修法，完善相關制度。