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女性自願教召今年完訓僅3人 顧立雄：志願役都納管是適切做法

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部近期研擬修法，將女性後備軍人納入後備役管理及召集，國防部長顧立雄強調，女性不用服義務役，一定是志願役女性官士兵退伍後，才可能接受教召。記者林俊良／攝影
國防部近期研擬修法，將女性後備軍人納入後備役管理及召集，國防部長顧立雄強調，女性不用服義務役，一定是志願役女性官士兵退伍後，才可能接受教召。記者林俊良／攝影

國防部近期研擬修法，將女性後備軍人納入後備役管理及召集，不過卻引發外界擔憂是否全體女性都要接受教召？國防部長顧立雄今天強調，女性不用服義務役，一定是志願役女性官士兵退伍後，才可能教召。他表示，修法是讓編管政策更明確，目前還在審議中。

顧立雄今天到立法院外交國防委員會，針對「教召制度公平性、後備軍人實戰化施訓成效與女性召訓配套措施」進行專案報告。他在受訪時澄清，女性是不用服義務役，會成為後備役，一定本來就是志願役的軍官、士官或士兵，退伍後納入後備役才有可能接受教召。

他強調，女性有很傑出的能力，在部隊的表現都很好，在退伍後一樣接受教召的訓練，他認為這是適切的做法。

國防部研議修訂「陸海空軍軍官士官服役條例」及「志願士兵服役條例」，待法案審議通過並公布後，配合規範將女性後備軍人納入後備役管理及召集，顧立雄表示，這是使女性後備軍人編管政策更明確，面對媒體追問修法的期程時間表，顧立雄說，目前還在審議中。

國軍從2023年起辦理女性自願參加教召，民進黨立委羅美玲質詢時詢問，自願報名人數多嗎？顧立雄回應「不多」，從2023年至2025年有79人完訓，今年核定10人，完訓3人。

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