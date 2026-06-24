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新北市役男臥虎藏龍 發揮資訊專長解決服役單位痛點

聯合報／ 記者王長鼎王慧瑛／新北即時報導
役男黃政嘉發揮資訊專長，為單位設計訂餐、點餐程式，黃3個月後將退伍，他說，這套系統可以繼續被使用，當兵是一段很有成就感的歷程。記者王慧瑛／攝影
役男黃政嘉發揮資訊專長，為單位設計訂餐、點餐程式，黃3個月後將退伍，他說，這套系統可以繼續被使用，當兵是一段很有成就感的歷程。記者王慧瑛／攝影

新北市民政局的替代役男臥虎藏龍，曾在師大附中當生活科技教師的役男黃政嘉發揮資訊專長，用2周時間幫民政局設計訂餐、點餐程式，同事上網操作即可完成訂餐需求，役男協助訂餐更省力精確，能避免人工抄寫作業失誤。黃政嘉3個月後將退伍，他說，這套系統未來可繼續使用，當兵是很有成就感的一段學習。

民政局兵役徵集科長吳麗玉說，近年分發到民政局的替代役男專業素養出色，除了醫科生，有不少具備資訊背景的役男，他們學習能力不錯，樂於發揮專長做出更多貢獻，黃政嘉就是一例。

黃政嘉要服1年兵役，去年10月分發到民政局服務，替代役會協助訂餐，看到人工一一詢問、抄寫，相當花力氣，還可能在登錄過程發生錯誤，曾有人為訂餐錯誤起口角，讓他決定要寫出一套屬於民政局的訂餐程式，同仁可隨時隨地完成訂餐，修改紀錄也一目了然，役男統整訂餐資訊、收餐費更便捷，省下很多力氣。

黃政嘉說，這套系統穩定度高，可省下日後維管心力，他3個月後即將退伍，這套系統仍可繼續使用。

34歲黃政嘉是師大科技應用與人力資源發展研究所碩士，曾在師大附中科技領域任教5年，他說，教書和學生朝夕相處，生活經驗單純，服役期間進到公部門，有機會接觸到不同人事物，對拓展人生視野有幫助，日後再回教職，也能和學生分享這段有趣的當兵經驗。

除開發訂餐程式，黃政嘉也會透過AI輔助，協助做文稿修編，將資訊專長與公部門業務做更多結合。

役男發揮資訊專長協助單位提升效能的案例不只在民政局，有役男分發到中和衛生所，協助優化病歷分類系統，讓衛生所人員查找、管理病歷資料更精確省力。

「當兵是一段走出舒適圈的歷程，只要願意學習，一定能滿載而歸。」黃政嘉說，當替代役期間，除發揮專長及熱情，還考取防災士、EMT1急救證照，這段學習歷程相當有價值。

役男黃政嘉發揮資訊專長，為單位設計訂餐、點餐程式，黃3個月後將退伍，他說，這套系統可以繼續被使用，當兵是一段很有成就感的歷程。記者王慧瑛／攝影
役男黃政嘉發揮資訊專長，為單位設計訂餐、點餐程式，黃3個月後將退伍，他說，這套系統可以繼續被使用，當兵是一段很有成就感的歷程。記者王慧瑛／攝影

役男黃政嘉發揮資訊專長，為單位設計訂餐、點餐程式，黃3個月後將退伍，他說，這套系統可以繼續被使用，當兵是一段很有成就感的歷程。記者王慧瑛／攝影
役男黃政嘉發揮資訊專長，為單位設計訂餐、點餐程式，黃3個月後將退伍，他說，這套系統可以繼續被使用，當兵是一段很有成就感的歷程。記者王慧瑛／攝影

役男 師大附中 兵役 新北 替代役男

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