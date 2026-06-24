女性教召？顧立雄：目前還在審議當中
立法院外交及國防委員會上午邀請國防部部長顧立雄報告「教召制度公平性、後備軍人實戰化施訓成效與女性召訓配套措施」，並備質詢。
針對國防部研擬修法將女性後備軍人納入後備役管理及召集，是否全體女性都要教召，國防部長顧立雄上午表示，女性是不用服義務役，女性會成為後備役，一定是本來就是志願役的女性軍士官兵，退伍後納入後備役才有可能接受教召。
立法院外交國防委員會邀請國防部長顧立雄報告「教召制度公平性、後備軍人實戰化施訓成效與女性召訓配套措施」並備質詢，顧立雄表示國防部認為女性有很傑出的能力，在部隊表現都很好，服役退伍後，一樣接受教召的訓練，應該是適切的做法，至於修法時間表，目前還在審議當中。
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