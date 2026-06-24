軍校設文職副校長挨批 顧立雄：襄助校長 任用要經校務會議審定

國防部公告修正「軍事教育條例」，將在國防大學等軍事院校增設文職副校長，不過媒體質疑有民進黨立委想「把手伸進軍校教育」，主張軍方應堅守黨政中立。國防部長顧立雄今表示，文職副校長有一定任用條件和學術資格，且需經校務會議審定。

國防部公告將修正「軍事教育條例」，調整軍事學校的副校長編制為2名，並首度增設1名文職副校長，預料第一個可適用的國軍院校將是國防大學。不過媒體質疑，近年有民進黨立委一直想把手伸進軍事教育，包括多次為民間人士關說，希望國防安全研究院安排擔任研究員。

顧立雄強調，國防部參考國外軍事院校，都有文職副校長的設置。他指出，文職副校長主要是在協助校長包括課程設計、學術研究，以及跟其他的院校，或是國外進行交流，都可襄助校長。

顧立雄說，文職副校長有一定任用條件和一定學術資格，任用的部分，實際上也要經過校務會議來審定。