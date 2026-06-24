快訊

丁學文專欄／全球迎超級IPO年 投資銀行卻成明日黃花？

MLB／恭喜！18歲右投賴謙凡加盟洋基 繼王建民、郭阜林後第3位台將

伊朗還能在荷莫茲收通行費嗎？魯比歐：任何國家都不得在國際水道收錢

聽新聞
0:00 / 0:00

國軍立即戰備操演 淡水河口M3浮橋車緊急部署

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國軍今天在淡水河口演練浮橋車下水阻絕設置。記者邱德祥／攝影
國軍今天在淡水河口演練浮橋車下水阻絕設置。記者邱德祥／攝影

國軍今天在淡水河口進行立即戰備操演，浮橋車下水、阻絕設置，國軍運用M3機動浮門橋車執行「河道與下水點阻絕」，主要針對淡水河口等關鍵防線進行快速部署，防範敵方突擊艇、氣墊船或兩棲登陸載具深入中樞。

部隊操作M3浮門橋車作為機動佈設平台，結合突擊舟快速於水上航行與作業。多層次阻絕通常採縱深防禦配置多道防線，第一道外層布設大型攔截索、油桶串連或消波塊，迫使敵方船隻航向受阻或減速。第二道中層架設浮動平台（阻絕膠筏）、蛇腹型鐵絲網等硬式障礙，甚至結合水下爆破裝置以毀傷敵載具。第三道內層岸際防護網、重型膠塊或地雷設置，防止敵軍強行搶灘與登陸。

軍團53工兵群，運用M3浮橋車，搭配工兵機動快艇，於河道布設阻絕設施，今天分多梯次下水，載裝不同容量的油桶測試，除了演練，還可以測試不同容量的油量，對浮台的穩定性的影響。

國軍今天在淡水河口演練浮橋車下水阻絕設置。記者邱德祥／攝影
國軍今天在淡水河口演練浮橋車下水阻絕設置。記者邱德祥／攝影

國軍今天在淡水河口演練浮橋車下水阻絕設置。記者邱德祥／攝影
國軍今天在淡水河口演練浮橋車下水阻絕設置。記者邱德祥／攝影

國軍今天在淡水河口演練浮橋車下水阻絕設置。記者邱德祥／攝影
國軍今天在淡水河口演練浮橋車下水阻絕設置。記者邱德祥／攝影

國軍 淡水河 軍演

延伸閱讀

福建號航經台海 國防部空拍監控

立即備戰操演首日 強化重要目標防護能力

共軍福建號航經台海 顧立雄：充分掌握 重要動態會適時公布

國軍立即備戰操演！共軍福建號航艦航經台海 軍方再次公布空拍照

相關新聞

軍校設文職副校長挨批 顧立雄：襄助校長 任用要經校務會議審定

國防部公告修正「軍事教育條例」，將在國防大學等軍事院校增設文職副校長，不過媒體質疑有民進黨立委想「把手伸進軍校教育」，主張軍方應堅守黨政中立。國防部長顧立雄今表示，文職副校長有一定任用條件和學術資格，且需經校務會議審定。

國軍立即戰備操演 淡水河口M3浮橋車緊急部署

國軍今天在淡水河口進行立即戰備操演，浮橋車下水、阻絕設置，國軍運用 M3機動浮門橋車 執行「河道與下水點阻絕」，主要針對淡水河口等關鍵防線進行快速部署，防範敵方突擊艇、氣墊船或兩棲登陸載具深入中樞。

共軍福建號航經台海 顧立雄：充分掌握 重要動態會適時公布

國防部自22日到26日起實施為期5天4夜的「立即備戰操演」，但中共福建號航空母艦(CV-18)，昨晚航經台灣海峽，為大眾關注。國防部長顧立雄今天強調，我方有充分的掌握，昨晚也有發布相關的照片，如果有相關的一些附近重要的動態，會適時公布讓大家知道。

福建號航經台海 國防部空拍監控

國軍自本周一起展開五天四夜的「立即備戰操演」，國防部昨晚表示，中共福建號航空母艦（CV-18），昨天航經台灣海峽。國防部公布福建號的空拍照片，強調國軍運用聯合情監偵手段嚴密監控。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。