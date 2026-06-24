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國軍立即戰備操演 淡水河口M3浮橋車緊急部署
國軍今天在淡水河口進行立即戰備操演，浮橋車下水、阻絕設置，國軍運用M3機動浮門橋車執行「河道與下水點阻絕」，主要針對淡水河口等關鍵防線進行快速部署，防範敵方突擊艇、氣墊船或兩棲登陸載具深入中樞。
部隊操作M3浮門橋車作為機動佈設平台，結合突擊舟快速於水上航行與作業。多層次阻絕通常採縱深防禦配置多道防線，第一道外層布設大型攔截索、油桶串連或消波塊，迫使敵方船隻航向受阻或減速。第二道中層架設浮動平台（阻絕膠筏）、蛇腹型鐵絲網等硬式障礙，甚至結合水下爆破裝置以毀傷敵載具。第三道內層岸際防護網、重型膠塊或地雷設置，防止敵軍強行搶灘與登陸。
軍團53工兵群，運用M3浮橋車，搭配工兵機動快艇，於河道布設阻絕設施，今天分多梯次下水，載裝不同容量的油桶測試，除了演練，還可以測試不同容量的油量，對浮台的穩定性的影響。
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