國軍立即戰備操演 淡水河口M3浮橋車緊急部署

國防部自22日到26日起實施為期5天4夜的「立即備戰操演」，但中共福建號航空母艦(CV-18)，昨晚航經台灣海峽，為大眾關注。國防部長顧立雄今天強調，我方有充分的掌握，昨晚也有發布相關的照片，如果有相關的一些附近重要的動態，會適時公布讓大家知道。

2026-06-24 09:43