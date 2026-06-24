共軍福建號航經台海 顧立雄：充分掌握 重要動態會適時公布

國防部自22日到26日起實施為期5天4夜的「立即備戰操演」，但中共福建號航空母艦(CV-18)，昨晚航經台灣海峽，為大眾關注。國防部長顧立雄今天強調，我方有充分的掌握，昨晚也有發布相關的照片，如果有相關的一些附近重要的動態，會適時公布讓大家知道。

針對「立即備戰操演」與過往有何不同，顧立雄說，此次操演與「聯合防禦操演」和之後的將實施的「漢光演習」都是一系列的，但著重的重點不一樣。「立即備戰操演」主要著重在能夠快速應變，以及能夠快速地進行戰備整備，來因應可能的突發狀況，建構在一個平戰轉換的一個應該要有的速度。

顧立雄指出，現在因應敵情的威脅，以及預警的時間縮短的情況之下，要驗證能夠立即應變、自變，然後平戰轉換。「聯合防禦操演」比較著重在整個去中心化的，然後目前的情況之下，還是能夠執行擊殺鏈，來驗證指管跟作戰能力，「漢光演習」的話就是全程來做一個實兵的操演，所以分別與前面兩個操演是不同階段。