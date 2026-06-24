福建號航經台海 國防部空拍監控

國軍自本周一起展開五天四夜的「立即備戰操演」，國防部昨晚表示，中共福建號航空母艦（CV-18），昨天航經台灣海峽。國防部公布福建號的空拍照片，強調國軍運用聯合情監偵手段嚴密監控。

國軍「立即備戰操演」採無預警方式驗證各級部隊戰備整備狀況，並結合實際地形、重要目標及防衛作戰需求，驗證部隊接令後的機動部署、指揮管制及作戰執行能力。負責北部地區防務的陸軍聯兵第二六九旅昨天依據演習想定，派出包括了CM11戰車、雲豹八輪裝甲車、CM22迫砲車、拖式飛彈車等武器裝備，機動前往八里台北港周邊地區執行重要設施防護任務。

共軍也有最新動態。大陸中央電視台前天報導中共航艦遼寧號完成遠海實戰化訓練，返回華北海域周邊母港整備的消息，我國防部昨晚隨即發布福建號航艦航經台海訊息，並再次公布空拍照片。

照片中，福建號周邊有零星雲層覆蓋，可見的飛行甲板上並未任何發現艦載機，周邊也沒有護航艦艇入鏡。軍方並未公布福建號的航向等進一步資訊。

福建號是中共第三艘航空母艦，也是中共第一艘採用直通甲板並採用電磁彈射器的航艦。外界估計福建號的飛行甲板全長約三一六公尺，全寬約七十六公尺，滿載排水量估超過八萬噸，可搭載包括殲十五Ｔ戰鬥機、空警六百型預警機等各型艦載機約六十架，去年十一月正式服役，母港在海南島三亞軍港。