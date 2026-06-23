從蒲陽場到大鵬灣 空軍幼校校友歡慶一堂

民國29年，空軍幼校在四川省灌縣的蒲陽場成立，67年配合中正預校成立，在屏東縣東港鎮大鵬灣結束。雖然空幼已經走入歷史多年，但校友至今每年仍舉辦「端陽聚會」，為這所暱稱為「一所消失的小軍校」慶生。今年的空幼端陽聚會，今天（23日）在台北典華會館，共有430人出席。會中所有校友高唱空軍軍歌、幼校校歌，氣氛熱烈。

空幼校友會長劉翼天表示，抗戰時期在四川進入幼校的老校友，如今已經年過九旬，今年仍有6人參加。為了強調繼往開來，今年開始的聚會，正式邀請接續空幼的中正預校校友參加，今年共有40位中正預校畢業後進入空軍官校的校友出席。

校友會總幹事饒遠平說，空軍幼校成立的背景，是抗戰期間飛行員犧牲慘重，但一般中學畢業生的健康狀況不佳，往往難以通過官校入學時的體格測驗。空軍決定向下紮根，成立初高中六年一貫的幼年學校，學生除了攻讀課業，也重視運動與飲食營養，畢業後升入官校。抗戰勝利後，幼校遷到成都，民國38年內戰失利，學校師生跟隨政府遷台，但未再繼續招生，總計在大陸時期，共畢業六期。幼校第6期進入空軍官校32期，行政院前院長唐飛、曾因一次擊落兩架米格機榮獲青天白日勳章的歐陽漪棻，都是那一屆的校友。

民國47年，幼校在屏東大鵬灣復校，改採三年制高中，屆數則接續大陸時期，從第7期開始，畢業後升入官校46期（54年班）。前退輔會主委馮世寬自稱「大鵬」，正是因為幼校（第9期畢業）之故。校友也以大陸與台灣時期的幼校、官校所在地，編成口號「秉志筧橋，振翼岡山，傳承蒲陽，發揚大鵬」。民國60年代，國防部決定將三軍官校初級班合併，在高雄鳳山成立中正預校，空軍幼校因此自65學年起停招，67年6月第24期畢業，升入官校63期（71年班），從此走入歷史。總計為國家培育1618位空勤軍官、2560位地勤專長軍官，幼校校友共有239位將軍、獲得博士學位71位。