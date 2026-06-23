快訊

不僅3奈米！傳台積電先進製程晶片將全面漲價 「範圍曝光」超出預期

只在乎半導體？紐時記者新書曝川普私下談話 稱不會為台灣而戰

三鶯線獲准營運蘇巧慧搶先宣布 藍轟搶功、行政不中立

聽新聞
0:00 / 0:00

從蒲陽場到大鵬灣 空軍幼校校友歡慶一堂

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
空軍幼校校友115年度「端陽聚會」，校友會長劉翼天（左）與空官校友總會長楊建綱（右）領唱空軍軍歌。圖／空軍幼校校友會提供
空軍幼校校友115年度「端陽聚會」，校友會長劉翼天（左）與空官校友總會長楊建綱（右）領唱空軍軍歌。圖／空軍幼校校友會提供

民國29年，空軍幼校在四川省灌縣的蒲陽場成立，67年配合中正預校成立，在屏東縣東港鎮大鵬灣結束。雖然空幼已經走入歷史多年，但校友至今每年仍舉辦「端陽聚會」，為這所暱稱為「一所消失的小軍校」慶生。今年的空幼端陽聚會，今天（23日）在台北典華會館，共有430人出席。會中所有校友高唱空軍軍歌、幼校校歌，氣氛熱烈。

空幼校友會長劉翼天表示，抗戰時期在四川進入幼校的老校友，如今已經年過九旬，今年仍有6人參加。為了強調繼往開來，今年開始的聚會，正式邀請接續空幼的中正預校校友參加，今年共有40位中正預校畢業後進入空軍官校的校友出席。

校友會總幹事饒遠平說，空軍幼校成立的背景，是抗戰期間飛行員犧牲慘重，但一般中學畢業生的健康狀況不佳，往往難以通過官校入學時的體格測驗。空軍決定向下紮根，成立初高中六年一貫的幼年學校，學生除了攻讀課業，也重視運動與飲食營養，畢業後升入官校。抗戰勝利後，幼校遷到成都，民國38年內戰失利，學校師生跟隨政府遷台，但未再繼續招生，總計在大陸時期，共畢業六期。幼校第6期進入空軍官校32期，行政院前院長唐飛、曾因一次擊落兩架米格機榮獲青天白日勳章的歐陽漪棻，都是那一屆的校友。

民國47年，幼校在屏東大鵬灣復校，改採三年制高中，屆數則接續大陸時期，從第7期開始，畢業後升入官校46期（54年班）。前退輔會主委馮世寬自稱「大鵬」，正是因為幼校（第9期畢業）之故。校友也以大陸與台灣時期的幼校、官校所在地，編成口號「秉志筧橋，振翼岡山，傳承蒲陽，發揚大鵬」。民國60年代，國防部決定將三軍官校初級班合併，在高雄鳳山成立中正預校，空軍幼校因此自65學年起停招，67年6月第24期畢業，升入官校63期（71年班），從此走入歷史。總計為國家培育1618位空勤軍官、2560位地勤專長軍官，幼校校友共有239位將軍、獲得博士學位71位。

大鵬灣 空軍 中正預校

延伸閱讀

陸官102週年校慶 巴拉圭交換生盼藉經歷鼓勵追夢

成大碩士專班生捐肝救父 教職員與校友善款相助

鮪魚先生92歲李錫祺捐千萬獎助金 回饋母校興大學子

畢典飄政治味？介紹傑出校友投入選戰 桃園中山國小校長惹議

相關新聞

從蒲陽場到大鵬灣 空軍幼校校友歡慶一堂

民國29年，空軍幼校在四川省灌縣的蒲陽場成立，67年配合中正預校成立，在屏東縣東港鎮大鵬灣結束。雖然空幼已經走入歷史多年，但校友至今每年仍舉辦「端陽聚會」，為這所暱稱為「一所消失的小軍校」慶生。今年的空幼端陽聚會，今天（23日）在台北典華會館，共有430人出席。會中所有校友高唱空軍軍歌、幼校校歌，氣氛熱烈。

國軍立即備戰操演 共軍福建號航艦航經台海 軍方再次公布空拍照

中共福建號航空母艦(CV-18)，今天航經台灣海峽。國防部晚間公布福建號的空拍照片，強調國軍運用聯合情監偵手段嚴密監控。

影／瓦斯車越開越偏...國5橋下衝出路面撞護欄 所幸數十桶瓦斯綁緊緊

今天下午位於國5高架路段下方的宜蘭191縣道發生驚險車禍，曲姓男子駕駛滿載數十罐瓦斯桶的瓦斯車，行經美功路一段時，車輛因不明原因突然偏離車道衝出路面，將水泥護欄撞出大洞，整輛車嚴重傾斜，所幸車上瓦斯桶牢牢綁緊、並未掉落，否則後果不堪設想。

國軍立即備戰操演 聯兵269旅演練機動布署 防護重要設施

國軍從昨天起展開立即備戰操演，各作戰部隊分別依想定執行部隊機動、重要目標防護及反制敵軍襲擾等課目。負責北部地區防務的陸軍機步269旅，今天出動CM11戰車、雲豹甲車在八里地區展開作戰演練，驗證重要設施防護能力。

立即備戰操演進入實兵 雲豹甲車機動執行戰備任務

國軍「立即備戰操演」持續進行，陸軍機步333旅今天上午出動多輛CM34、CM32「雲豹」八輪甲車及各型戰術車輛，依令機動前往屏東地區某機場執行戰備部署，驗證部隊在接獲命令後的快速反應與機動能力，大批車隊經過熱鬧屏東市區時也引起民眾側目，紛紛拿起手機拍不停。

新竹空軍基地庫房爆炸 軍警消搶救中

新竹空軍基地內發生庫房爆炸意外，多輛消防車輛已經趕往搶救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。