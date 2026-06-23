國軍立即備戰操演！共軍福建號航艦航經台海 軍方再次公布空拍照

中共福建號航空母艦(CV-18)，今天航經台灣海峽。國防部晚間公布福建號的空拍照片，強調國軍運用聯合情監偵手段嚴密監控。

大陸中央電視台昨日報導中共航艦遼寧號完成遠海實戰化訓練，返回華北海域周邊母港整備的消息，我國防部今晚隨即發布福建號航艦航經台海訊息，並再次公布空拍照片。

照片中，福建號周邊有零星雲層覆蓋，可見的飛行甲板上並未任何發現艦載機，周邊也沒有護航艦艇入鏡。軍方並未公布福建號的航向等進一步資訊。

福建號是中共第三艘航空母艦，也是中共第一艘採用直通甲板並採用電磁彈射器的航艦。外界估計福建號的飛行甲板全長約316公尺，全寬約76公尺，滿載排水量估計超過80000噸，可搭載包括殲15T戰鬥機、空警600行預警機等各型艦載機約60架，去年11月5日正式服役，母港在海南島三亞軍港。

國軍曾在去年12月17日首次公布福建號的空拍照片，不過近期正值共軍遼寧號航艦完成西太平洋遠洋訓練返港，且中共陸續派出公務船、海測船進入我東部海域，我方則展開立即備戰操演之際，福建號的動向再次引發軍方關注。