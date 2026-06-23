女性教召擬改強制 學者：原兵歸原位落實性別平權

目前女性教召屬志願性質，但國防部已著手研修相關條例，將女性全面納後備教召。學者指出，現行許多女性官兵曾在戰鬥部隊服役，退伍後自然應接受教召，此改革除符合國際潮流，更可透過「原兵歸原位」有效鞏固後備戰力。

目前女性教育召集屬志願性質，但國防部於送交立法院的「教育召集制度公平性、後備軍人實戰化施訓成效與女性召訓配套措施」專案報告書中指出，目前已著手研修「陸海空軍軍官士官服役條例」及「志願士兵服役條例」，待法案審議通過並公布後，配合依修正內容規範將女性後備軍人納入後備役管理及召集。

國防部智庫、國防安全研究院學者揭仲表示，此改革方向正確。目前女性軍士官在國軍總人數的占比約13%，比例並不低，且其服役單位不僅限於行政機關或後勤單位，許多第一線作戰單位也都有女性身影，既然服役時是部隊重要成員，教召就不應將其完全排除。

揭仲指出，現行後備動員強調「編實動員」與「原兵歸原位」，亦即優先調召剛退伍人員回到原單位，以迅速補足實兵單位的戰力，這項原則自然也該適用於女性退伍官兵。不過他也強調，未來將女性列入教召時，仍須以其在部隊服役專長為核心考量，才能有效發揮戰力。

國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲接受中央社訪問表示，這對國軍而言是另一項重要改革。國軍近年除了調整戰略、戰術與戰法，後備教育召集制度的精進也是改革核心。此舉不僅呼應性別平權，也肯定女性具備與男性相同的能力，更是讓後備制度恢復常態。

蘇紫雲指出，國際間不論是美國的聯邦後備部隊與國民兵，或大英國協系統國土防衛軍，皆採取男女同等召集制度。最具代表性的例子，則是挪威亞歷山德拉公主（Princess Ingrid Alexandra），她不僅以義務役身分加入北方軍團擔任工兵軍官，退伍後同樣得依據挪威法規接受教召；另外在荷蘭、比利時亦有同樣的例子。

針對配套措施，蘇紫雲分析，現行國軍女性官兵比例已接近國際水準，營區內不論住宿、沐浴等基礎設施皆已相當完善。即使在野戰部隊進行宿營任務，也早有一套流暢的男女官兵管理機制，在實務執行上並非難事。