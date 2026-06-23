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國軍立即備戰操演 聯兵269旅八里演練雲豹甲車、CM11戰車

聯合報／ 記者李人岳／新北即時報導
國軍立即備戰操演進入第二天，陸軍聯兵269旅派遣CM34雲豹裝甲車在台北港周邊展開戰術演練。記者李人岳／攝影
國軍立即備戰操演進入第二天，陸軍聯兵269旅派遣CM34雲豹裝甲車在台北港周邊展開戰術演練。記者李人岳／攝影

國軍從昨天起展開立即備戰操演，各作戰部隊分別依想定執行部隊機動、重要目標防護及反制敵軍襲擾等課目。負責北部地區防務的陸軍機步269旅，今天出動CM11戰車、雲豹甲車在八里地區展開作戰演練，驗證重要設施防護能力。

國軍從昨日起展開5天4夜的「立即備戰操演」，採取無預警方式驗證各級部隊戰備整備狀況，並結合實際地形、重要目標及防衛作戰需求，檢驗部隊平時訓練成果。操演期間，各作戰區依想定發布命令，驗證部隊接令後的機動部署、指揮管制及作戰執行能力。

負責北部地區防務的聯兵269旅聯兵二營依據演習想定，進駐桃園機場周邊擔任搜索、警戒及反滲透任務。今天上午在依指令機動前往八里地區執行重要設施防護任務。

聯兵營派遣拖式飛彈車、CM32/34雲豹八輪裝甲車、CM22迫砲車及CM11戰車，分批機動進駐八里地區各要點，展開警戒及各項戰術演訓，驗證部隊快速應變與重要設施防護能力。

軍方表示，此次演練主要驗證部隊於戰備部署階段的快速反應能力，以及重要目標遭敵滲透時的應處作為。透過實際進入任務地區執行操演，使官兵熟悉責任區地形地貌、交通要道及戰術位置運用，提升部隊臨戰應變與後續作戰效能。

為強化國軍高戰備之立即應變能力，驗證部隊聯合作戰效能，「立即備戰操演」第二天，CM11勇虎式戰車在八里地區展開戰術演練。記者林伯東／攝影
為強化國軍高戰備之立即應變能力，驗證部隊聯合作戰效能，「立即備戰操演」第二天，CM11勇虎式戰車在八里地區展開戰術演練。記者林伯東／攝影

陸軍 演習 國軍

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