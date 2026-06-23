聽新聞
0:00 / 0:00
立即備戰操演進入實兵 雲豹甲車機動執行戰備任務
國軍「立即備戰操演」持續進行，陸軍機步333旅今天上午出動多輛CM34、CM32「雲豹」八輪甲車及各型戰術車輛，依令機動前往屏東地區某機場執行戰備部署，驗證部隊在接獲命令後的快速反應與機動能力，大批車隊經過熱鬧屏東市區時也引起民眾側目，紛紛拿起手機拍不停。
此次操演為期5天4夜，也是國防部今年首度納入「練兵三部曲」的首部曲，重點著重平戰轉換、戰備整備及兵力快速部署。333旅官兵接獲命令後，立即完成車輛整備、人員編組及裝備檢查，隨即編隊出發，前往指定位置執行戒護與防衛任務。
國軍表示，面對中共解放軍及海警船持續進行灰色地帶襲擾，部隊必須隨時維持高度戒備，因此透過「立即備戰操演」，驗證各級部隊指揮管制、兵力調度及重要目標防護能力。此次333旅雲豹甲車進駐屏東某機場，也展現地面部隊在戰時能迅速支援重要軍事設施安全，確保空中戰力得以持續運作。
國防部指出，今年「練兵三部曲」將由6月「立即備戰操演」、7月聯合防禦操演，以及8月「漢光42號」實兵演習依序展開，透過逐步提升演訓強度，強化三軍聯合作戰能力及整體防衛韌性，確保部隊在面對各種威脅時，均能迅速完成部署並遂行作戰任務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。