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立即備戰操演進入實兵 雲豹甲車機動執行戰備任務

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
國軍執行立即戰備操演，上午大批戰甲車出現在屏東市區引起民眾側目。記者劉學聖／攝影
國軍執行立即戰備操演，上午大批戰甲車出現在屏東市區引起民眾側目。記者劉學聖／攝影

國軍「立即備戰操演」持續進行，陸軍機步333旅今天上午出動多輛CM34、CM32「雲豹」八輪甲車及各型戰術車輛，依令機動前往屏東地區某機場執行戰備部署，驗證部隊在接獲命令後的快速反應與機動能力，大批車隊經過熱鬧屏東市區時也引起民眾側目，紛紛拿起手機拍不停。

此次操演為期5天4夜，也是國防部今年首度納入「練兵三部曲」的首部曲，重點著重平戰轉換、戰備整備及兵力快速部署。333旅官兵接獲命令後，立即完成車輛整備、人員編組及裝備檢查，隨即編隊出發，前往指定位置執行戒護與防衛任務。

國軍表示，面對中共解放軍及海警船持續進行灰色地帶襲擾，部隊必須隨時維持高度戒備，因此透過「立即備戰操演」，驗證各級部隊指揮管制、兵力調度及重要目標防護能力。此次333旅雲豹甲車進駐屏東某機場，也展現地面部隊在戰時能迅速支援重要軍事設施安全，確保空中戰力得以持續運作。

國防部指出，今年「練兵三部曲」將由6月「立即備戰操演」、7月聯合防禦操演，以及8月「漢光42號」實兵演習依序展開，透過逐步提升演訓強度，強化三軍聯合作戰能力及整體防衛韌性，確保部隊在面對各種威脅時，均能迅速完成部署並遂行作戰任務。

國軍執行立即戰備操演，驗證部隊在接獲命令後的快速反應與機動能力。記者劉學聖／攝影
國軍執行立即戰備操演，驗證部隊在接獲命令後的快速反應與機動能力。記者劉學聖／攝影

國軍執行立即戰備操演，上午大批戰甲車出現在屏東市區引起民眾側目。記者劉學聖／攝影
國軍執行立即戰備操演，上午大批戰甲車出現在屏東市區引起民眾側目。記者劉學聖／攝影

國軍執行立即戰備操演，上午大批戰甲車出現在屏東市區引起民眾側目。記者劉學聖／攝影
國軍執行立即戰備操演，上午大批戰甲車出現在屏東市區引起民眾側目。記者劉學聖／攝影

雲豹 屏東 國防部 戰車

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