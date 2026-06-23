今年起教召 統一為14天

台股指數持續改寫紀錄，開戶人數也不斷創高，這一波全民投資熱，出現上班族、甚至學生把投資當「本業」的扭曲現象，也讓「四貸同堂」過度槓桿的問題成為社會關注焦點，立委因此建議政府鎖定用錢賺錢的有錢人開徵「富人稅」，以縮小股市熱引發的財富M型化趨勢。稅制的確會影響民眾的投資行為，但如果政府要透過租稅手段，縮小股市熱造成的財富差距擴大現象，與其耗費資源研議對有錢人開刀，其實只要檢討並修訂現有稅制即可，關鍵在於政府是說說而已，還是真的有心要解決問題。

2026-06-23 05:50