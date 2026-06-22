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立即備戰操演首日 強化重要目標防護能力

中央社／ 台北22日電
國軍立即備戰操演22日實施，圖為關指部官兵於重要港口實施演練。圖／第三作戰區提供（中央社）
國軍立即備戰操演22日實施，圖為關指部官兵於重要港口實施演練。圖／第三作戰區提供（中央社）

國軍立即備戰操演今天展開，軍聞社、第三作戰區表示，轄屬聯兵營上午分別前往桃園國際機場、重要港口，模擬敵特工滲透重要目標區，藉實兵、實地方式驗證部隊應變制變能力，強化重要目標防護作為。

軍事新聞通訊社晚間報導，國軍「立即備戰操演」今天展開，隸屬第三作戰區陸軍聯兵269旅聯兵二營上午依令前往桃園國際機場周邊地區執行戰備偵巡及反滲透作戰演練，模擬敵特工滲透重要目標區，藉實兵、實地方式驗證部隊應變制變能力，強化重要目標防護作為。

軍聞社指出，此次演練想定敵特工潛入桃園國際機場周邊地區，聯兵2營接獲命令後，立即派遣雲豹八輪甲車、CM11戰車及拖式飛彈等兵火力前往任務區域，執行搜索、警戒及反滲透任務，透過地面與空中偵蒐能量相互配合，掌握敵情動態，遂行殲敵作戰任務。

負責北台灣防務的第三作戰區也透過新聞稿表示，轄屬關指部聯兵2營在北部地區實施戰備偵巡，結合「敵灰色地帶襲擾」應處等想定，模擬敵襲擾重要港口及周邊設施；官兵依狀況完成戰備檢查、通信構聯及命令下達後，隨即駕駛各型裝甲車輛機動前往重要目標。

第三作戰區指出，抵達任務區後，單位官兵依現地條件展開部署，同步實施車輛偽裝、警戒、搜索等課目，藉由演練熟稔地境、路線及接戰程序，提升部隊立即應變及防衛作戰能量。

國軍 桃園

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