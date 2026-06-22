立即備戰操演首日 強化重要目標防護能力

媒體日前傳出，空軍現役福克五十與畢琪一九〇〇專機，將由法義合製ＡＴＲ42客機取代。空軍人士指出，確實規畫以ＡＴＲ作為新一代行政專機，但將是ＡＴＲ42與加長版ＡＴＲ72「混搭」。目前由Ｃ─130擔任的一般人員運輸，部分會轉給經濟性高的ＡＴＲ42／72。中型運輸機的需求與行政機合併後，也形同空軍爭取近卅年不成的中運機已畫上句點。

2026-06-22 00:00