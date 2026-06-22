國防部：今年起全面14天教召 取消1次抵2次鼓勵

國防部今天表示，14天教召自111年起試行，當時仍與5至7天教召制度併行，而今年起統一為14天訓期，同時給予14天教召者以教召2次計算的鼓勵也取消，統一改為列計1次；另外，今年採「原兵歸原位」作法使專長相符率達93%。

立法院外交及國防委員會邀請國防部長顧立雄24、25日專案報告「教育召集制度公平性、後備軍人實戰化施訓成效與女性召訓配套措施」、並備質詢，報告書下午已送抵立法院。

國防部在報告書中指出，依兵役法施行法第27條規定，教召於退伍後8年內以4次為限、每次不超過20天，但國防部得視軍事需要酌增年限、次數及時間。國防部於110年因軍事需要，公告將軍、士官教育召集編管年限酌增至退伍後12年內，士兵仍維持8年內。因此，後備軍人在編管年限內，且教育召集次數未滿4次者，均納入年度教育召集訓練；另超過教召編管年限的後備軍人，依軍事需要納戰時動員召集對象，平時不實施教育召集，動員令發布時仍應依令報到。

國防部提到，14天教召自民國111年起試行，當時仍與5至7天教召制度併行，故給予參訓14天後備軍人適當折抵與鼓勵，以2次列計。隨5至7天教召梯次逐年減少，自115年起，教召全面改為14天訓期，因此統一調整14天教召列計1次。

國防部表示，為提升訓練強度，115年教召訓練配合作戰概念調整及削弱戰略指導，依作戰計畫在營、連戰術地區實地報到、宿營及施訓，課程因應現代戰場可能面臨景況，除實施專長複訓使後備軍人維持戰鬥技能，熟悉在營時專長，並依各軍種兵科專長，結合部隊現行編制武器訓練，置重點於可提升後備軍人實戰射擊能力的步槍快速反應射擊、機槍及各式迫砲等編制武器射擊訓練。

國防部提到，同時結合聯合作戰計畫，在作戰計畫演練課程新增機動部署、接敵運動及戰力整補等戰技訓練，同時納無人機基礎訓練及戰傷救護，以提升後備部隊對新型態的作戰適應能力，強化後備軍人戰鬥技能，達到後備部隊實戰化訓練目標。

國防部強調，自115年起採「原兵歸原位」選充作法，動員人力專長相符率可達93%，使後備軍人形成固定編組，並藉實戰化訓練，維持後備軍人戰技，以快速恢復戰力。