賴總統視導防空演訓沒「真打」？ 專家解答

照片取自賴清德總統臉書

近日網路流傳一段賴清德總統與國防部長顧立雄視導國軍「復仇者防空飛彈系統」的影片。影片中操作手完成接戰程序後，系統語音宣告「目標摧毀」，引來網路上部分KOL的無情嘲諷，有人笑稱這是「靠念力殲滅敵軍」，有人則藉此質疑國軍「造假、穿越」。

資深媒體人楊秉儒在《聚論壇》指出，這種建立在對現代軍事訓練流程極度誤解上的嘲諷，不僅毫無幽默感可言，更暴露出台灣公共輿論在面對軍事科學時的常識匱乏。不論你的政治立場多麼討厭當前的執政團隊，為了政治攻防而刻意將標準的「演練（Drill）」與「實彈射擊（Live Fire）」混為一談，流於外行，更是對第一線專業官兵的踐踏。

楊秉儒說，其實影片中展示的，是極標準的現代化防空飛彈接戰「模擬訓練」（Simulation Training）。

在日常訓練或高階首長視導時，部隊普遍會使用系統內建的訓練模式或模擬儀器。操作手必須在極短的時間內完成搜索、辨識，並透過光學或雷達鎖定目標（這可能是一個虛擬的模擬訊號，也可能是空中的實際民航機或機載目標）。當操作手複誦完接戰程序並按下發射鈕後，系統的射控電腦會根據當下的追蹤數據、目標速度與軌跡，自動判定是否命中。

楊秉儒表示，影片中那一聲「目標摧毀」，代表的是操作手在模擬程序中成功完成了鎖定與虛擬攔截。這就像飛行員在飛行模擬機裡成功降落一樣，難道我們要嘲笑他「飛機根本沒動，你怎麼就落地了」嗎？

很多人以為，既然是「視導」，就應該像電影一樣真刀真槍打一發才叫威風。這種想法完全無視了軍事後勤與財務的骨感現實。

楊秉儒表示，以國軍雙聯裝系統或復仇者系統普遍使用的「刺針飛彈」為例，在演訓編制上，彈藥被嚴格區分為三種截然不同的形態：追瞄彈（STC）：具備完整的電子系統與尋標器，但沒有彈頭與火藥。它專門用來操作尋標器開鎖、鎖定與模擬接戰程序（也就是影片中操作的彈種）。

裝填彈（Dummy）：沒有火藥、沒有彈頭，更沒有電子系統。它的重量與外型與真彈完全一致，純粹用來訓練官兵搬運與裝彈的流程。

實彈（Tactical）：真正的作戰彈藥。實彈內部的高能化學電池在未啟動前，電子系統不會引發火藥。

更重要的是，實彈平時都受到嚴格的封存管理，不會因一般訓練或首長視導而任意拆封。為了防止精密導引組件受潮故障，實彈一律採取真空包裝，儲放在陣地旁的彈藥庫中。一旦拆封，就有使用壽限的壓力。

楊秉儒說，再談成本。二十年前，美軍售台的刺針飛彈單價約十萬美元上下；近年因產線重啟、需求暴增及通膨，新批次採購價格已普遍落在數十萬美元等級，部分合約換算甚至超過四十萬美元。損失一枚實彈，就是數百萬甚至上千萬元的民脂民膏泡湯。

楊秉儒指出，就算不計成本想「真打」，場地也不允許。防空飛彈的實彈射擊需要極其嚴格的空域管制、雷達監控與專門的演訓場地（例如屏東九鵬基地）。如果每一次常態性的部隊測試、每一次首長視導，都要在一般的北部營區隨意發射實彈，不僅國際民航線會大亂，其安全風險更是不可承受之重。

世界上任何一個現代化國家——包括美軍自己——在進行防空系統的日常操作與反應速度訓練時，絕大多數時間都是依靠模擬器、電子接戰與乾跑（Dry Run）程序完成訓練，真正消耗實彈的訓練，在整體訓練時數中其實只占極小比例。

楊秉儒表示，首長視導的目的，本來就不是驗證飛彈爆炸效果，而是驗證部隊是否能在規定時間內完成接戰程序。對防空部隊而言，從接獲命令到完成鎖定與發射準備，其價值往往遠高於多打掉一枚昂貴飛彈。

事實上，真正的戰備能力，本來就不是靠首長面前那一發飛彈證明，而是靠部隊在平時日復一日累積的程序熟練度、妥善率與反應速度所構成。

台灣長期處在地緣政治的風口浪尖，我們需要的是基於科學、後勤與戰術內含的理性監督，而不是為了收割流量、打擊政敵而進行的「降智嘲諷」。

楊秉儒說，這次的演訓爭議，恰恰揭示當前社群媒體碎片化、政治化的悲哀：當一場符合軍事科學、符合財政紀律的常態性模擬演練，都被斷章取義成「靠念力打仗」的政治笑話時，真正被摧毀的，恐怕不是遠方的目標，而是台灣社會集體的理性思辨能力。

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