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藍委：支持採購無人機與全面防堵貪汙舞弊並不衝突

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
行政院會日前拍板通過「國防自主無人載具採購特別條例草案」，並匡列2100億元經費上限，國民黨主席鄭麗文也預期提出黨版，對此，國民黨立委羅廷瑋表示，支持提升國防，也樂見無人機產業發展，但相關經費應編列在年度預算中，逐項檢視錢從哪裡來、用到哪裡去，支持無人機與防範貪腐並不衝突，國民黨會全力協助國防提升，也會全面防堵貪汙舞弊。記者陳柄亦／攝影
行政院會日前拍板通過「國防自主無人載具採購特別條例草案」，並匡列2100億元經費上限，國民黨主席鄭麗文也預期提出黨版，對此，國民黨立委羅廷瑋表示，支持提升國防，也樂見無人機產業發展，但相關經費應編列在年度預算中，逐項檢視錢從哪裡來、用到哪裡去，支持無人機與防範貪腐並不衝突，國民黨會全力協助國防提升，也會全面防堵貪汙舞弊。記者陳柄亦／攝影

行政院會日前拍板通過「國防自主無人載具採購特別條例草案」，並匡列2100億元經費上限，國民黨主席鄭麗文也預期提出黨版，對此，國民黨立委羅廷瑋表示，支持提升國防，也樂見無人機產業發展，但相關經費應編列在年度預算中，逐項檢視錢從哪裡來、用到哪裡去，支持無人機與防範貪腐並不衝突，國民黨會全力協助國防提升，也會全面防堵貪汙舞弊。

國民黨立委羅智強表示，國防建設只要有必要，國民黨都支持，但不能讓相關預算變成另一場「馬桶飛上天」的荒謬事件，許多原本福國利民、攸關國家發展的政策，到了民進黨手上，往往變成特定人士從中獲利的機會，外界對無人機發展高度關注，也不希望重演疫苗、光電等爭議。

羅智強指出，未來不論是散落在各部會的無人機預算，或是行政院、國民黨將提出的相關條例，國民黨都會嚴格審查，國民黨不是反對無人機，而是不能接受無人機繼疫苗、光電之後，再成為「綠友友」發財的工具。

國民黨立委葉元之說，行政院此次無人機特別條例，原本屬於先前1.25兆元國防特別條例的一部分，國民黨團並非反對無人機或國防建設，而是主張應回到一般公務預算接受審查，讓立法院能檢視經費用途。

無人機 羅廷瑋 國防特別條例

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