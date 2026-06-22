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民進黨團呼籲在野 速通過無人機預算

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨團22日召開記者會，呼籲朝野攜手通過2100億的《無人載具特別條例》，韓院長訪美歸國儘速協調審查法案。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民進黨團22日召開記者會，呼籲朝野攜手通過2100億的《無人載具特別條例》，韓院長訪美歸國儘速協調審查法案。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

民進黨團總召蔡其昌罕見親自召開記者會，希望朝野通過2100億的《無人載具特別條例》！他強調說，這些錢不只加強我國不對稱戰力，還能讓精密加工等產業發展，國民黨甚至還可能提出對案的情況下，呼籲朝野攜手通過這些預算。他也喊話立法院長韓國瑜協調法案儘速審查。

無人機是戰爭趨勢

蔡其昌22日於記者會表示，政府捍衛台海和平、為了避免發生戰爭而加強自我防衛，曾提出1.25兆的《國防特別條例》，但在野黨僅通過7800億，其中有關於無人機的部分就幾乎遭到刪除。因此行政院未來會透過特別、年度或追加預算的方式補齊漏洞，目前已經提出2100億的《無人載具特別條例》。

「無人機、艇已經是現代戰爭趨勢！」蔡其昌強調，從俄烏戰爭可看出，無人機可降低我方軍隊傷亡，戰鬥人員不用親自到現場執行任務，因此是台灣非常需要的國防韌性。此外，發展無人機也是帶動產業的發展，我國精密加工過去大多依賴工具機與腳踏車，若能結合無人機，不只安全獲得保障，產業也能發展。

帶動中小企業發展

蔡其昌呼籲朝野攜手合作、通過《無人載具特別條例》。他指出，國民黨主席鄭麗文與台中市長盧秀燕都曾說發展無人機很重要，多位國民黨立委也宣示與產業站在一起，但上次《國防特別條例》卻是「說一套、做一套」，希望這次不要再這樣，他也喊話赴美訪問的立法院長韓國瑜，回國後儘速安排審查《無人載具特別條例》。

黨團幹事長莊瑞雄也說，5年2100億的《無人載具特別條例》，包含濱海偵監、攻擊無人機，還有小型攻擊無人艇，在中國對台軍事威脅提升下，對於加強台美合作、發展國防、振興產業非常重要，而且無人機廠商不只漢翔與雷虎等大廠，中南部甚至北部都有很多廠商，盼朝野可以攜手合作，加強不對稱戰力。

盼韓直接跟美溝通

媒體詢問是否擔心《無人載具特別條例》會像上次《國防特別條例》一樣受到杯葛？蔡其昌回應說，上次《國防特別條例》只通過7800億，不只國民黨內有很多人跳腳，美國也不太高興，如今韓院長正在美國，美方也知道行政院提出《無人載具特別條例》，呼籲韓院長可以跟美方直接表達國民黨對此事的態度。

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無人機 民進黨團 韓國瑜

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