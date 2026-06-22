蔡其昌喊無人機採購放年度預算也是方法 白委重申不接受編列特別預算

行政院會上周通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨立法院黨團也有意提出相關版本。民眾黨立委陳昭姿今天表示，民眾黨始終支持國防自主、健全科技產業發展，然而特別預算沒有上限，「一般不會接受這樣的做法，我們主張編入年度預算。」

針對行政院會通過無人機特別條例，民進黨立法院黨團總召蔡其昌今天接受廣播節目專訪時指出，1.25兆元軍購特別預算通過7800億元，傳出藍營希望部分項目放進年度預算，他也向賴清德總統建議列為參考，「追加預算也好，特別條例也好，年度預算也好」。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，陳昭姿受訪時表示，民眾黨始終支持國防自主、健全科技產業發展，身為立法委員必須善盡監督之責，因為每一分錢都是國民的血汗錢，「錢要用在刀口上，這是履行我們的責任，但是對於健全高科技產業發展，我們是毫無疑問地支持。」

陳昭姿重申，今年度國防預算將近1兆元，特別預算沒有上限，「一般不會接受這樣的做法，我們主張就該編入年度預算」，目前年度預算跟特別預算有所重疊，「我們還是主張國防自主，希望保家衛國相關預算放在年度預算，而不是隨時神來一筆的特別預算。」