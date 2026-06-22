刪無人機預算傷台美關係 蔡其昌盼韓國瑜當面向美表達國民黨態度

行政院通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，民進黨立院黨團總召蔡其昌指出，國民黨過去刪除1.25兆元軍購特別條例中的無人機項目，一定程度傷害台美關係和中小企業，如今立法院長韓國瑜訪美，韓國瑜可當面表達國民黨對於無人機態度到底為何。

立法院5月三讀通過的7800億元軍購特別條例，排除無人載具等項目，與政院版1.25兆元版本存有落差，行政院會18日通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，規畫以2100億元經費規模，自今年8月至2031年底，逐年籌購濱海監偵、攻擊型無人機及小型自殺無人艇約21萬架。

民進黨團今日舉行「國防自主無人載具採購特別條例」記者會。蔡其昌指出，為捍衛台海和平、避免戰爭，必須強化自身國防實力，且為避免排擠年度社福、教育等預算，才編列特別預算。針對國防預算約4000多億元的缺口，將透過編入年度預算、特別預算及追加預算三管齊下補足。

針對行政院再推無人載具特別條例，蔡其昌說，採購無人機、無人艇已是趨勢，能降低損傷，從俄烏戰爭也能看見無人機發揮極大作用，對台灣而言是不可忽視的安全議題；此外，這也是經濟產業議題，當前台灣精密加工相當厲害，也能促進國防工業發展，達到與過去不同境界。

蔡其昌接著點名國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕，他說，這兩人過去都稱無人機、無人艇很重要，許多國民黨立委也和業界表示支持，「很可惜上一次說一套做一套」，希望這次別再重蹈覆轍，朝野合力為台灣安全和產業盡一份力，希望立法院長韓國瑜赴美回國能加速推動。

對於國民黨有意提出黨版無人機特別條例，蔡說，1.25兆元軍購特別條例是台美共商結果，在野刪除無人機等預算項目，一定程度傷害台美關係和中小企業的心，如今韓國瑜人在美國，可藉此機會向美方表達國民黨態度，這也是建立台美關係的重要一環。

民進黨團幹事長莊瑞雄指出，歡迎國民黨提出版本，都可以理性討論；不管國民黨內有親中、親台或親美派，「國民黨真的有兩張嘴」，對美講法一套，對中講法又是一套，期待大家起當中華民國派，此次無人載具採購特別跳力攸關中華民國的國家安全和國防自主，相信國民黨立委也感受到，「這一題應該先去問盧秀燕比較好啦」。