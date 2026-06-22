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蔡其昌：1.25兆軍購預算分段拚完 無人機採購放年度預算也是方法

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立院黨團總召蔡其昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召蔡其昌。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文訪美後，表達將思考研擬黨版無人機條例。對此，民進黨團總召蔡其昌今接受廣播節目專訪，他說1.25兆元軍購特別預算過了7800億元，目標分段拚完1.25兆元的預算，盡量溝通在不會排擠其他預算下，放入明年度總預算，或用特別條例、追加預算都是方法。

主持人黃暐瀚說，之前國防特別預算裡面的無人機部分被藍白砍掉了，理由是說這可以編在年度預算？蔡其昌指出，行政院上周已提出無人機特別條例，並送到立法院，他也跟很多藍白立委解釋過，但有時候裝睡的人叫不醒。

蔡其昌指出，不管哪一任總統，每一任總統都有特別條例，而特別條例意思是針對某個政策發展，支付所需的預算，在一般性年度預算編不進去，因為年度預算有一個上限、如果加進去就會排擠其他，比如說社福預算、教育預算被排擠，因此主計跟財政單位就會匡定額度要多少，並分配給各部會。

蔡其昌說，無人機在1.25兆元軍購特別預算中被刪除，很多中南部、北部的精密加工產業，也就是半導體、AI產業的基礎，這些加工技術原本是可以有一定程度的轉型，用在AI及無人機；且全球現在有非紅供應鏈，尤其在軍事上不願意使用紅色零組件，台灣剛好有精密加工、半導體、AI的實力，加上非紅供應鏈，所以造就台灣經濟增長率動輒8%、9%甚至第一季會到百分之十幾。

蔡其昌表示，很多中南部加工業者，很渴望能夠藉著這次全球地緣政治關係踩進去這一塊。因此上次1.25兆元軍購特別條例無人機預算被砍掉，他們是非常多抱怨跟不滿。他也提到，立法院副院長江啟臣、台中市長盧秀燕在台中大談無人機產業很重要，但在立法院又要踩，讓他們都很尷尬。

蔡其昌說，1.25兆元軍購特別預算過了7800億元，藍營說希望有一些可以到年度預算，賴總統也聽到了，他也向賴總統建議藍營主張可以部分參考，再不排擠其他預算前提下，盡量放進明年度總預算，「追加預算也好，特別條例也好，年度預算也好」，只要能夠分段拚完目標1.25兆元的預算。

蔡其昌 無人機 鄭麗文 國防特別預算 軍購特別預算

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