向美購買 MQ-9B偵察無人機首架抵台

空軍向美國軍購四架ＭＱ─9B高空偵察無人機，首批兩架於今年三月在美國交機。據了解，第一架飛機已經運回台灣，目前正由原廠及軍方進行組裝與測試，後續將擇期進行飛行測試。

ＭＱ─9B為美國通用原子公司（General Atomics）製造，由原先的ＭＱ─9A死神（Reaper）改良而來，實用升限為四萬呎，最大續航力可達四十小時。相較於執行地面打擊的ＭＱ─9A，ＭＱ─9B強化偵搜裝備，適合對大範圍海域進行長時間監偵。二○二○年十一月三日，美國總統大選同一天，當時的川普政府宣布售台四架ＭＱ─9B，連同周邊設施，總價六億美元。國軍為此編列預算新台幣二一七點二億元，預計執行到二○二九年。

拜登政府期間，曾打算利用總統撥款權（ＰＤＡ），另外援贈四架給我國。這批軍援機由美軍現役ＭＱ─9A改裝，原定二○二五年抵台，但華府再度政黨輪替，第二任川普政府決定「改送為賣」，我方因此作罷。

今年三月廿二日，立院初審軍購特別條例前，國防部發出新聞稿，宣布副部長徐斯儉已於十七日出席ＭＱ─9B首批兩架的交機。次日，國防部長顧立雄在立院表示，將於今年第三季前返國。