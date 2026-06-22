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共軍「遠海長航」 演練第一島鏈外戰力

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中共解放軍近年實施「遠海長航」行動，透過組織其海軍艦艇編隊、空軍與海軍航空兵的主、輔戰機，常態性穿出第一島鏈（如宮古海峽、巴士海峽），進入西太平洋、南海甚至更遠海域進行的大規模、長時間演訓。這類行動從二○一五年啟動，至今已演變為常態化、體系化與實戰化的軍事投射。

根據我國防部發布，共軍昨上午執行今年第二度「遠海長航」行動。國軍共偵獲中共各型主、輔戰機廿一架次出海活動，其中十九架次實際參與遠海長航。這次出動的機種是非常典型的「遠海長航打擊與支援」組合，包含殲─十六戰機、空警─五百、運油─二十加油機等。這批共機由大陸沿海出海後，進入台灣西南空域，隨後穿越巴士海峽，向東挺進至西太平洋進行遠距航行與演訓。

綜合陸媒和外電，共軍「遠海長航」行動特點包含體系化與聯合作戰，早期多為單一轟炸機（如轟─六Ｋ）出海，近年已演變為編隊進行海空聯訓。

其次，演訓航線與範圍擴大。頻繁穿越宮古海峽、巴士海峽，進入西太平洋，範圍由第一島鏈延伸至第二島鏈。近年甚至與俄羅斯進行聯合戰略巡航，航跡觸及阿拉斯加沿岸。

共軍這類行動通常具有政治與軍事雙重施壓的意味。每逢台灣、美國或地區盟友有重要政治互動（例如台灣重要官員出訪或美軍在周邊活動），解放軍常以大規模遠海長航作為軍事回應與政治表態。有分析指，共軍試圖透過此類行動，證明其具備在第一島鏈外奪取制空權與實施精準打擊的能力，從而提高其阻止外部勢力（如美軍）介入台海或南海衝突的能力。然而，共軍這類行動也促使「美日菲」、「美日韓」等區域多邊安全聯盟的緊密化。

共軍 南海 中共

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