國軍今實施5天4夜「立即備戰操演」

國防部昨天下午發出新聞稿，中共派出包括空中加油機在內的各型軍機，執行「遠海長航」。國防部傍晚宣布，國軍將自今天起，實施五天四夜「立即備戰操演」；國防部強調，此項操演為年度計畫之一，採取「實兵、實地、實時、實裝、實做」，強化各單位應變能力，驗證部隊聯合作戰效能。

依據國防部公開資訊，這是共機今年第二度實施「遠海長航」。至於「遠海長航」與近年更常見的「聯合戰備警巡」的差別為何？官員表示，兩者訓練科目不一，後者通常包括海空聯訓，而且一旦進行，在台灣附近活動的中共軍艦，會向我方領海鄰接區（廿四浬）貼近。

國防部長顧立雄先前曾預告，將於本月下旬舉行立即備戰操演。國防部昨指出，此次操演是年度計畫性演訓一環，主要訓練各級部隊在備戰部署階段，熟悉戰鬥實務及戰場環境，強化快速平戰轉換及優先部署行動；操演將安排各種狀況，磨練各級指揮機制運作與部隊實戰能力，重點在精進聯合作戰指管、後勤持續力、戰場兵要經營等，提升整體防衛作戰效能。

軍方人士表示，立即備戰操演區分為計畫性與臨時性，今天實施的操演為計畫性，注重常備部隊作為，原則上不進行動員；至於臨時性操演，則是中共發布針對性對台軍演或實彈射擊時舉行。