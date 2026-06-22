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爭取30年 空軍放棄中型運輸機

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
空軍現役專機，將由法義合製ATR42客機取代。路透
空軍現役專機，將由法義合製ATR42客機取代。路透

媒體日前傳出，空軍現役福克五十與畢琪一九〇〇專機，將由法義合製ＡＴＲ42客機取代。空軍人士指出，確實規畫以ＡＴＲ作為新一代行政專機，但將是ＡＴＲ42與加長版ＡＴＲ72「混搭」。目前由Ｃ─130擔任的一般人員運輸，部分會轉給經濟性高的ＡＴＲ42／72。中型運輸機的需求與行政機合併後，也形同空軍爭取近卅年不成的中運機已畫上句點。

網站「軍情與航空」總編施孝瑋說，一九九七年C-119運輸機退役，屏東基地的三個空運中隊從此只剩兩個。空軍一直想引進比C-130小的中型運輸機，例如美義合作的C-27J，但始終爭取不到預算，只能長期以高成本的C-130大量執行低效益任務。如今決定用ＡＴＲ擔負行政運輸，可說是一種妥協式的中運機採購，從有效運用裝備和預算的角度，是值得稱許的正確調整。

ＡＴＲ是全球最暢銷區間客機，包括ＡＴＲ42與ＡＴＲ72兩款，最大載客量各為五十與七十四座。目前立榮與華信共有廿七架，是國內線主力機種，也是ＡＴＲ遠東地區頭號使用國。

官員指出，福克五十與ＡＴＲ42大小接近，除了四個長官座位，「經濟艙」可載約卅名隨行人員。空軍同時引進ＡＴＲ42與ＡＴＲ72，並採多種座艙配置，部分ＡＴＲ72將安排全經濟艙約七十座，用於一般行政運輸。例如每天巡迴各基地的人員班機，或如協助外島疏運，搭載特勤人員等。目前因福克五十的數量與載客量不足，這些任務只能交給C-130，但其為載運傘兵、重裝備等戰場環境設計，搭載人員不僅不舒適，耗油量更是ＡＴＲ三至四倍。

官員表示，現役C-130H機隊也已老舊，國防部雖同意向美申購新款C-130J，但是價格不斐，加上近年國軍任務集中於本島防衛，空運與空降作戰的重視度下降，預期C-130J實際引進數，不易維持當初C-130H的廿一架。空軍必須將有限資源作最合理利用，不再殺雞用牛刀。

至於「空軍一號」波音七三七，因只服務總統一人，飛行時數遠低於航空公司，至今用不到設計壽限兩成，且全球仍有近五千架同型機，後勤供應無虞，目前尚無計畫更換。十至十五座的畢琪一九〇〇，也會保留部分，用於小規模行政運輸，也兼任機場導航設施查核、空運組學員訓練，以及部分海空偵巡任務。

空軍 專機 屏東

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