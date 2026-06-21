強化高戰備立即應變能力 國軍明起實施五天四夜「立即備戰操演」

國防部21日下午宣布，為強化國軍高戰備之立即應變能力，驗證部隊聯合作戰效能，將自明天（22日）起至26日止，實施為期5天4夜的「立即備戰操演」。

先前國防部長顧立雄曾表示，將於本月下旬舉行本項操演，但當時未公布確實發起日期。

國防部指出，此次操演是國軍年度計畫性聯合作戰演訓之一環，主要訓練各級部隊於備戰部署階段，熟悉戰鬥實務及戰場環境，強化快速平戰轉換及優先部署行動。

國防部進一步指出，本操演以嫻熟聯合作戰計畫為目的，運用狀況誘導各部隊，執行各項聯戰課目，採「實兵、實地、實時、實裝、實做」方式，磨練各級指揮機制運作與部隊實戰化能力，重點在於精進聯合作戰指管、後勤持續力、戰場兵要經營等，進而提升整體防衛作戰效能。