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國軍向美採購MQ-9B無人偵察機…傳首批已返國 正進行組裝與測試

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
今年3月17日，國防部副部長徐斯儉（左二）在美出席MQ-9B出廠典禮。圖／國防部提供
今年3月17日，國防部副部長徐斯儉（左二）在美出席MQ-9B出廠典禮。圖／國防部提供

空軍向美國軍購的4架MQ-9B高空偵察無人機，首批於今年3月17日在美交機，我方由國防部副部長徐斯儉代表監交。國防部長顧立雄3月23日在立院對記者表示，兩架MQ-9B將於今年第三季返國。今天中央社報導，消息人士宣稱，首批飛機已經運回國內，目前正由原廠及軍方進行組裝與測試，後續將擇期進行飛行測試。

MQ-9B為美國通用原子公司（General Atomics）製造，由原先的MQ-9A死神（Reaper）改良而來，實用升限為40000呎，最大續航力可達40小時，適合對大範圍海域進行長時間監偵。空軍編列217.2億元預算購買4架，計畫期程為民國111至118年度。依據國防部今年3月說法，將於今年與明年各交機2架。

2020年11月3日，美國總統大選同一天，川普政府宣布售台4架MQ-9B。此外，拜登政府曾決定，利用總統撥款權（PDA），另外援贈4架。這批軍援機原本預定於去年抵台，但在華府再度政黨輪替後，美方決定「改送為賣」，我方因此作罷。

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