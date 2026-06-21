中共軍機今年第二度「遠海長航」 國防部宣布偵獲21架次

國防部今天（21）日下午宣布，自上午0810時起，陸續偵獲中共殲16、空警-500及運油20等各型主、輔戰機出海活動，總計21架次，其中19架次進入我西南空域及西太平洋，從事「遠海長航」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

依據國防部的分類，這是中共軍機今年第二度實施「遠海長航」：上一次是2月11日，也是由早晨開始偵獲殲16、轟6K、運油20等共計11架次出海活動，進入我西南、東部空域及西太平洋，從事「遠海長航暨海空聯訓」。

2010年代後半，中共軍機開始積極出海，那時「遠海長航」一詞出現在兩岸官方的新聞稿中，次數比現在頻繁得多。當時多半是轟6K或電戰機之類大型機種，飛出宮古海峽或巴士海峽，並且曾經「北出南回」或「南出北回」，刻意繞台一圈飛行，由於飛入日本依據琉球群島劃設的防空識別區，因此日方往往會發布戰機監控伴飛的照片。隨著共軍在第一島鏈外活動日益頻繁，類似的遠海長航科目反而少見。

至於「遠海長航」與近年更常見的「聯合戰備警巡」的差別，主要在於後者通常包括海空聯訓，而且一旦進行，在台灣附近活動的中共軍艦，會向我方領海鄰接區（24海里）接近。