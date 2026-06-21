鄭麗文擬推黨版無人機條例 蔣萬安：我一定全力支持

立法院日前通過國防特別條例，其中自主發展無人載具項目遭到刪除，國民黨主席鄭麗文訪美行結束後，稱美專家建議國民黨自提黨版條例，她將指派國民黨智庫研擬。台北市長蔣萬安今天也被問及是否支持？蔣萬安說，無人機產業是台灣下一個時代非常重要關鍵的產業，他一定全力支持。

蔣萬安今天下午幫國小市長獎畢業生頒獎，被問及台灣自主發展無人機產業，蔣說，無人機產業是台灣下一個時代非常重要關鍵的產業，所以不只是對於國內的需求、國防產業的需求、甚至是台灣科技產業走入國際非常重要的一個機會，所以這不只是接下來怎麼樣能夠支持，並且協助無人機產業提升整體的研發量能，同時怎麼樣協助產業走入國際市場，這都非常非常重要，而且他個人非常支持。

蔣萬安說，他了解，國民黨立法院黨團也會提出自己的版本。所以不管是從國家安全或是產業發展、以及財政責任方面，他認為屆時立法院好好的討論，他也一定全力的支持。