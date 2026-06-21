快訊

國票金民轉公迎兩大翻轉 首波鎖定三巨頭薪酬改革

高雄早午餐名店驚傳「被家暴」停業 40萬人心疼…狂刷五星好評打氣

MLB／大谷翔平「迎二寶」歸隊轟陽春砲 山本由伸不敵金鶯終止4連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

首批MQ-9B高高空無人機已抵台 組裝中擇期飛測

中央社／ 台北21日電

為強化高空監偵能量，空軍美軍購4架由通用原子系統公司製造的MQ-9B高高空無人機。知情人士今天透露，首批MQ-9B近期已運抵台灣，目前正由原廠及軍方進行組裝與測試，後續將擇期進行飛行測試。

空軍編列新台幣217億元預算（民國111年至118年），對美軍購4架由通用原子系統公司（GeneralAtomics）製造的MQ-9B無人機（含地面控制站等附屬設備），並採「2架、2架」分批於115年、116年交付，首批2架已於美西時間3月17日在美國交機。

針對MQ-9B何時抵台，知情人士今天指出，MQ-9B已運抵台灣，目前正由原廠及軍方組裝、測試中，後續將擇期進行飛測。

空軍於民國115年度國防預算書強調，為掌握共軍兵力異動與台海周邊海空動態，應籌建具長滯空、日、夜間全時段監偵能力的無人機系統，並具即時傳輸鏈路系統，有效偵獲影像，可即時回傳供研判運用，以滿足情報時效需求；另運用長滯空及具酬載彈藥能力等特點，高高空無人機系統可支援作戰並對敵嚇阻，破壞敵軍作戰節奏及行動，提升防衛作戰最大效益。

國防部智庫、國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，MQ-9B是一款技術極為成熟的偵察、打擊一體化無人機。技術規格上，該機最大航程約6000公里，滯空時間視任務配置而定，輕載可達28小時、全酬載時約14小時，最大酬載量達1700公斤，除能搭載各型先進感測器，亦可掛載雷射導引炸彈，美軍甚至已完成加裝響尾蛇飛彈的測試。

蘇紫雲強調，MQ-9B在台灣的定位是提升戰場偵蒐能力，而非主攻武器，這與美軍在伊拉克等戰場運用情境有所不同。對台海而言，MQ-9B能有效執行高風險戰術偵察任務，尤其在經常戰備時期，面對共艦、海警船的灰色地帶侵擾，能發揮全天候監控功能，有效彌補海域偵察缺口，例如2016年時，美方曾利用此系列無人機成功偵獲北韓在海上走私油料的證據。

針對台灣僅採購4架是否足夠。蘇紫雲分析，4架建制只能說滿足基本需求，推測將會是「1架執勤、1架備勤、1架訓練、1架補保維修」的基礎循環，若遇緊急狀況或中共軍演、高強度灰色地帶侵擾等，最大化可同時派出3架升空。

蘇紫雲指出，採購MQ-9B更深層的戰略效益在「國際互操作性」，由於台灣操作與美軍同等級的頂尖裝備，未來台灣的MQ-9B情資將可望與美、日等友盟國家進行即時分享與對接，實質深化印太區域的防衛協同。

國防院學者謝沛學過去曾撰文分析，透過MQ-9B的資料鏈進行即時情資分享，亦可創造台美雙方在戰時進一步合作的契機。例如，台海衝突爆發初期，華府可能利用多領域特遣隊或陸戰隊濱海戰鬥團，將台灣周邊小島，如蘭嶼、綠島、東沙，甚至巴士海峽上的巴丹群島，部署成反艦飛彈陣地，防共軍艦隊突穿至台灣東部海域進行封鎖，台灣則可透過MQ-9B為美軍提供解放軍艦隊的情資。

無人機 空軍 美軍 國防預算

延伸閱讀

中共19機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

陳冠廷：支持2100億無人載具案 盼第二波軍購早日批准

大就是好！川普版「空軍一號」亮相 金光閃閃內裝首度向媒體曝光

路透：台海緊張效應 亞洲無人載具需求爆發

相關新聞

影／台東鳳梨釋迦風波未平 柯志恩嗆陸委會「放馬過來」

台東縣長饒慶鈴錄製影片參與海峽論壇行銷水果遭陸委會查處，後續又衍生「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」發言風波，前立委郭正亮點名謝龍介、柯志恩、蘇清泉恐將成預備犯。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表示，陸委會太多意識形態，未把農漁民生計放第一線，若當上市長，會當成現行犯或預備犯，那就放馬過來！

沈伯洋酸避談鄭麗文站台…蔣萬安1句話反酸爆：他們應有很多共同話題

北市長蔣萬安昨被問是否找國民黨主席鄭麗文站台？蔣稱尊重黨部安排。民進黨北市長參選人沈伯洋今酸，表示蔣跟鄭在很多議題態度沒有差別，為什麼要迴避站台問題？蔣萬安今天也被問及沈伯洋的說法，蔣萬安反酸，「他（沈伯洋）不是說要去北京交流嗎？他們應該有很多共同的話題。」

殷瑋第一線交鋒「弱化蔣萬安？」 沈伯洋：憂市府無法回應市民問題

北市府研考會主委殷瑋近日多次親上火線與綠營交鋒替台北市長蔣萬安辯護。不過國民黨議員秦慧珠昨表示，有時恐造成反效果「弱化蔣萬安」，引發討論。民進黨台北市長參選人沈伯洋則表示，當首長跑行程市民提出需求與問題，到底有沒有被聆聽、回應，比起交鋒他更擔憂市府無法回應市民所提出來問題。

廢監院議題掀藍營內部矛盾、考驗在野合作 綠隔岸觀火喊朝野共同負責

對於監察院存廢問題，民進黨表示，廢監察院是民進黨一貫主張，朝野須共同負責，達成修憲共識前，不應出於政治報復封殺總統所提名監委人選。

殷瑋戰第一線...外界感覺「市長很弱」？蔣萬安回應了

北市研考會主委殷瑋近期頻站上第一線製作短影音、上政論節目，舌戰民進黨參選人沈伯洋，國民黨議員秦慧珠認為，此舉會產生「市長很弱」觀感，被外界看笑話。蔣今被問是否覺得自己「被弱化」？蔣說， 對於市府團隊，尤其是政務官為政策來進行「有理有據」辯護及說明，他都全力支持。

沈伯洋酸避談鄭麗文站台...蔣萬安1句話反酸爆：他們應有很多共同話題

北市長蔣萬安昨被問是否找國民黨主席鄭麗文站台？蔣稱尊重黨部安排。民進黨北市長參選人沈伯洋今酸，表示蔣跟鄭在很多議題態度沒有差別，為什麼要迴避站台問題？蔣萬安今天也被問及沈伯洋的說法，蔣萬安反酸，「他（沈伯洋）不是說要去北京交流嗎？他們應該有很多共同的話題。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。