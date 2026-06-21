首批MQ-9B高高空無人機已抵台 組裝中擇期飛測

為強化高空監偵能量，空軍對美軍購4架由通用原子系統公司製造的MQ-9B高高空無人機。知情人士今天透露，首批MQ-9B近期已運抵台灣，目前正由原廠及軍方進行組裝與測試，後續將擇期進行飛行測試。

空軍編列新台幣217億元預算（民國111年至118年），對美軍購4架由通用原子系統公司（GeneralAtomics）製造的MQ-9B無人機（含地面控制站等附屬設備），並採「2架、2架」分批於115年、116年交付，首批2架已於美西時間3月17日在美國交機。

針對MQ-9B何時抵台，知情人士今天指出，MQ-9B已運抵台灣，目前正由原廠及軍方組裝、測試中，後續將擇期進行飛測。

空軍於民國115年度國防預算書強調，為掌握共軍兵力異動與台海周邊海空動態，應籌建具長滯空、日、夜間全時段監偵能力的無人機系統，並具即時傳輸鏈路系統，有效偵獲影像，可即時回傳供研判運用，以滿足情報時效需求；另運用長滯空及具酬載彈藥能力等特點，高高空無人機系統可支援作戰並對敵嚇阻，破壞敵軍作戰節奏及行動，提升防衛作戰最大效益。

國防部智庫、國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，MQ-9B是一款技術極為成熟的偵察、打擊一體化無人機。技術規格上，該機最大航程約6000公里，滯空時間視任務配置而定，輕載可達28小時、全酬載時約14小時，最大酬載量達1700公斤，除能搭載各型先進感測器，亦可掛載雷射導引炸彈，美軍甚至已完成加裝響尾蛇飛彈的測試。

蘇紫雲強調，MQ-9B在台灣的定位是提升戰場偵蒐能力，而非主攻武器，這與美軍在伊拉克等戰場運用情境有所不同。對台海而言，MQ-9B能有效執行高風險戰術偵察任務，尤其在經常戰備時期，面對共艦、海警船的灰色地帶侵擾，能發揮全天候監控功能，有效彌補海域偵察缺口，例如2016年時，美方曾利用此系列無人機成功偵獲北韓在海上走私油料的證據。

針對台灣僅採購4架是否足夠。蘇紫雲分析，4架建制只能說滿足基本需求，推測將會是「1架執勤、1架備勤、1架訓練、1架補保維修」的基礎循環，若遇緊急狀況或中共軍演、高強度灰色地帶侵擾等，最大化可同時派出3架升空。

蘇紫雲指出，採購MQ-9B更深層的戰略效益在「國際互操作性」，由於台灣操作與美軍同等級的頂尖裝備，未來台灣的MQ-9B情資將可望與美、日等友盟國家進行即時分享與對接，實質深化印太區域的防衛協同。

國防院學者謝沛學過去曾撰文分析，透過MQ-9B的資料鏈進行即時情資分享，亦可創造台美雙方在戰時進一步合作的契機。例如，台海衝突爆發初期，華府可能利用多領域特遣隊或陸戰隊濱海戰鬥團，將台灣周邊小島，如蘭嶼、綠島、東沙，甚至巴士海峽上的巴丹群島，部署成反艦飛彈陣地，防共軍艦隊突穿至台灣東部海域進行封鎖，台灣則可透過MQ-9B為美軍提供解放軍艦隊的情資。