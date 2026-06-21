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影／我國最早研製初級教練機有58年歷史 漢翔園區還可看到

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
我國最早研製初級教練機（左）有58年歷史，在漢翔工業的園區內看得到，展示在綠色草坪上。記者游振昇／攝影
我國最早研製初級教練機（左）有58年歷史，在漢翔工業的園區內看得到，展示在綠色草坪上。記者游振昇／攝影

我國最早研製初級教練機有58年歷史，在漢翔公司的園區內還可看到，展示在綠色草坪上，翔園文旅與母公司漢翔航空工業共同打造的「造飛機故事館」日前新開幕。館內透過珍貴的照片、文物、精緻模型，訴說台灣航空產業從無到有、拓荒到至今發展史，強調國機國造重要性，也有初級教練機的介紹和歷程。

翔園文旅總經理吳經文表示，剛開幕的造飛機故事館，希望透過故事館，將漢翔公司從民國50幾年到現在，我們所製造、研發，或是配合國外組裝的飛機，做一次性的呈現。​也讓大家知道，航空產業，是我們國家重中之重的一個火車頭產業。

他說在展覽館裡，特別呈現漢翔公司9架研發和合作生產的飛機。包括1968年空軍研製的雙座小型飛機，同年飛至屏東參加演習，該機後來命名為「介壽號」，為我國最早研製的初級教練機，一直到現在，我們即將交機完成的勇鷹高教機，是國機國造的航空發展歷程。

依館內介紹內容，1968年，我國空軍總司令賴名湯上將指示空軍技術研製雙座小型飛機，空軍技術局以美金250元購得美國小飛機藍圖，改良為軍用初級教練機，1968年6月開始設計製作，同年10月26日完工並進行首飛，10月29日飛至屏東參加光華演習並慶賀先總統華誕，因此該機正式命名為「介壽號」。

漢翔 教練 漢翔公司

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