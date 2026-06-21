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專家： 無人機產業更新快 軍購流程應調整

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

行政院通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國防院副研究員舒孝煌指出，無人機採購應該保留適應科技發展、戰場環境或國家軍事戰略轉換的空間，採分階段、分年度性採購。中華戰略前瞻協會研究員揭仲也提醒，無人機的迭代更新迅速，政府採購制度和國軍武獲流程應考慮配合調整。

舒孝煌擔憂，國防部並未說清楚要買那麼多無人機，有沒有考慮到無人機更新速度可能很快的問題，很可能大量的庫存很快就不符合戰場實際狀況，以及科技趨勢變化，除了買已經成型的產品，更應考慮未來的發展。

近期剛赴德國參觀歐洲陸軍展返國的舒孝煌指出，現在俄烏戰場上的趨勢，雙方都使用長程、低成本且消耗型的「單程攻擊無人機」；此次在歐洲看到至少三、五十種以上的可攔截無人機的「超低成本無人機」全部可用3D列印製作，有的飛行時速可達三百公里以上，採撞擊方式攻擊無人機。我方有無把這類變動趨勢列入參考？了解要採購哪些類型的無人機？

揭仲指出，目前無人機最需注意迭代更新問題，不是編特別預算就能解決，重點是能否鬆綁政府採購流程及國防部的武獲程序。近期在荷莫茲海峽搜救阿帕契飛行員的無人艇，就是在美國國防部ＤＩＵ創新辦公室的運作下，從原本大約需要六年的傳統採購流程，縮短為十五個月就可交船。

揭仲說，面對無人機平均好幾個月、甚至短至數周就會遭破解反制的迭代周期，若政府採購程序沒有大幅鬆綁調整，哪怕是用特別預算編的錢也一樣。

社論 無人機 軍購

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