聽新聞
0:00 / 0:00

路透：台海緊張效應 亞洲無人載具需求爆發

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
UFORCE生產的Magura水面無人載具，近幾年持續協助烏克蘭，將部分黑海水域變為俄軍不敢涉足的禁區。 路透
UFORCE生產的Magura水面無人載具，近幾年持續協助烏克蘭，將部分黑海水域變為俄軍不敢涉足的禁區。 路透

路透報導，台海緊張與來自中國大陸的軍事壓力升高，帶動亞洲對無人機的需求。烏克蘭無人機公司正尋求和日本、台灣及菲律賓合作，將烏克蘭在黑海對俄軍作戰累積的無人機經驗，轉化為印太國家的防衛能力。

烏克蘭攻擊無人機製造商UFORCE執行長羅金斯基4月赴東京向日本官員及國防承包商推銷，力促日本建立能捍衛本國與盟友的數千架無人機隊。

UFORCE生產的Magura水面無人載具，近幾年持續協助烏克蘭，將部分黑海水域變為俄軍不敢涉足的禁區。羅金斯基對路透指稱，相較於黑海，東亞的海洋地理環境雖截然不同，但無人機帶來的影響效果極為相似。

上述國防承包商希望運用在俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，烏克蘭武裝部隊在無人機作戰上的名聲。軍力劣勢的烏克蘭，這四年多藉由在無人機上的優勢對抗俄軍。

烏克蘭也利用此一專業優勢和歐洲及中東國家推動外交與軍事的合作案。烏克蘭總統澤倫斯基2月說，準備對日本開放包括無人艇的技術。

日本防衛省發言人不願對日本官員與烏克蘭無人機廠商接洽置評，僅強調會檢視一切可能選項，以確保日本能取得包含無人機及人工智慧（AI）的「新型作戰方式」所需裝備。

三家烏克蘭公司與一個無人機協會的領導高層說，他們也正與台灣洽談業務，但因烏台並無正式外交關係，所以他們行事特別謹慎。烏克蘭無人機協會IRON 5月率約12名成員造訪台中當地企業。對此，台灣的國防及經濟部門、烏克蘭總統辦公室均未置評。

美國依法必須協助台灣自衛。時任美國印太司令部司令的帕帕羅前年說，無人機將成為任何軍事行動的關鍵，可藉由打造「無人地獄」場景，為美國及其盟友爭取反應時間。

日前甫恢復舊名的美國太平洋司令部（此前為印太司令部）發言人避談烏克蘭在亞洲拓展無人機合作等提問，只說已和烏克蘭無人機製造商見面，討論烏克蘭武裝部隊在黑海抗俄的經驗如何應用於印太。

烏克蘭 菲律賓 無人機

延伸閱讀

戰火催生科技轉型…利沃夫國防科技崛起 台灣布局烏克蘭重建合作

外貿協會參訪烏克蘭利沃夫市 黃志芳盼台廠進一步合作

烏克蘭利維夫市長邀陳其邁訪問 盼深化醫療教育等合作

特別條例 政院拍板2100億採購無人機無人艇

相關新聞

觀察站／梁文傑失言成豬隊友 自家人怕傷選情

陸委會副主委梁文傑回覆各式兩岸議題以伶牙俐齒著稱，但這回踢到了鐵板，他將銷往中國大陸的鳳梨釋迦形容為「台灣人幾乎不吃」、「完全要仰中共鼻息的農產品」引爆爭議，更可能影響到釋迦重鎮台東年底縣市長選情。

表態挺農 陳瑩大啖鳳梨釋迦冰棒

陸委會副主委梁文傑的「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」一說，引爆爭議。梁文傑連兩天澄清，指遭斷章取義，他的原意要凸顯國內消費量不足，不得已依賴中國大陸市場，也讓對岸有了政治工具可以利用。鳳梨釋迦產地、民進黨台東縣長參選人陳瑩昨偕同黨立委莊瑞雄大啖鳳梨釋迦冰棒，力挺在地農產品，並指相關言論讓農民感到受傷和委屈，莊瑞雄說，官員若有不精確的發言，該檢討就要檢討。

行前低調 韓國瑜今率訪團赴美

立法院長韓國瑜今晚率跨黨派立委團啟程訪美，先到鳳凰城參訪台積電廠區，美東時間廿三日晚間抵達華府，預計花三天時間拜會美國國會及行政部門官員。根據過往經驗，王金平及蘇嘉全在擔任立法院長期間都在華府拜會美國聯邦眾議院議長，游錫堃也曾會晤眾院榮譽議長裴洛西，韓國瑜此行是否與現任議長強生碰面，備受關注。

學者：公投題目設計 需藍白協調

藍白兩黨分別初步規畫的公投題目，包括「鞭刑」、「反廢死」、「移轉投票」及「交通罰單收入全數投入交通建設」。學者分析，其中較有爭議的是鞭刑及反廢死，題目設計需兩黨協調；至於移轉投票，雖對國民黨離島縣市投票有影響，但可透過制度及政策調整，衝擊仍在可控範圍。

時程緊迫…藍白共識 公投最多只提4案

在野黨盼透過公投綁大選拉高投票率，依照時程，國民黨與民眾黨最晚須於下月初於立法院會提案，據掌握，藍白已初步鎖定公投題目，國民黨主打「鞭刑」、「反廢死」，民眾黨則聚焦「移轉投票」及「交通罰鍰全數投入交通建設」，但雙方分別對鞭刑及移轉投票有歧異，預計本周討論。

逾192億元 部會狂編無人機預算

行政院日前提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，匡列二一○○億元採購無人機。而盤點今年度中央總預算，各部會也出現一窩蜂編列無人機預算的現象，初步統計逾一九二億元。國民黨立院黨團書記長林沛祥質疑，突然大舉採購，讓人想起「綠電神話」，賴政府不能把無人機當成下一個預算提款機。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，納稅錢都是人民的血汗錢，無人機絕對不是為買而買，更不能獨厚綠友友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。