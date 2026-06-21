路透：台海緊張效應 亞洲無人載具需求爆發

路透報導，台海緊張與來自中國大陸的軍事壓力升高，帶動亞洲對無人機的需求。烏克蘭無人機公司正尋求和日本、台灣及菲律賓合作，將烏克蘭在黑海對俄軍作戰累積的無人機經驗，轉化為印太國家的防衛能力。

烏克蘭攻擊無人機製造商UFORCE執行長羅金斯基4月赴東京向日本官員及國防承包商推銷，力促日本建立能捍衛本國與盟友的數千架無人機隊。

UFORCE生產的Magura水面無人載具，近幾年持續協助烏克蘭，將部分黑海水域變為俄軍不敢涉足的禁區。羅金斯基對路透指稱，相較於黑海，東亞的海洋地理環境雖截然不同，但無人機帶來的影響效果極為相似。

上述國防承包商希望運用在俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，烏克蘭武裝部隊在無人機作戰上的名聲。軍力劣勢的烏克蘭，這四年多藉由在無人機上的優勢對抗俄軍。

烏克蘭也利用此一專業優勢和歐洲及中東國家推動外交與軍事的合作案。烏克蘭總統澤倫斯基2月說，準備對日本開放包括無人艇的技術。

日本防衛省發言人不願對日本官員與烏克蘭無人機廠商接洽置評，僅強調會檢視一切可能選項，以確保日本能取得包含無人機及人工智慧（AI）的「新型作戰方式」所需裝備。

三家烏克蘭公司與一個無人機協會的領導高層說，他們也正與台灣洽談業務，但因烏台並無正式外交關係，所以他們行事特別謹慎。烏克蘭無人機協會IRON 5月率約12名成員造訪台中當地企業。對此，台灣的國防及經濟部門、烏克蘭總統辦公室均未置評。

美國依法必須協助台灣自衛。時任美國印太司令部司令的帕帕羅前年說，無人機將成為任何軍事行動的關鍵，可藉由打造「無人地獄」場景，為美國及其盟友爭取反應時間。

日前甫恢復舊名的美國太平洋司令部（此前為印太司令部）發言人避談烏克蘭在亞洲拓展無人機合作等提問，只說已和烏克蘭無人機製造商見面，討論烏克蘭武裝部隊在黑海抗俄的經驗如何應用於印太。