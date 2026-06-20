中共統戰次外交網絡遍全球 澳專家倡建資料庫反制「最理想地點是台灣」

澳洲網路及國安專家韋德指出，中國已在全球建立龐大「次外交網絡」，為此，國際社會需要建立「全球公共資料庫」，讓民主社會掌握中國對外擴大政治影響力的做法，並擬定反制策略。他相信，建立相關資料庫的最理想地點，就是台灣。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）網路、科技及安全計畫資深分析師韋德（Geoff Wade）17日在ASPI網站發表專文，指中共中央統戰部透過中國和平統一促進會（統促會）動員世界各地華人，於多個國家扶植配合宣傳「和平統一」的團體，並透過這些表面上非官方的團體，進而建構出全世界規模最龐大的「次外交網絡」。

文中舉例，今年5月，在尼日、喀麥隆、坦尚尼亞、查德和安哥拉等國家有多個團體，發表措辭雷同的宣傳「和平統一」聲明，對賴清德總統5月20日的演說內容表示不滿，在剛果、幾內亞和莫三比克也有類似團體，公開批評賴總統訪問史瓦帝尼，納米比亞的類似團體則抨擊巴拉圭總統訪問台灣。

韋德解釋，這些團體都宣稱是當地基層組織，但它們並非真正的民間獨立團體，而是配合一個以統促會為核心，致力擴大中國對外影響力的全球性網絡。其操作方式是由統促會設定宣傳口徑，然後由世界各地配合宣傳「和平統一」的團體廣為傳播。

韋德透過電郵回應中央社提問指出，這些遍布世界各地、所謂「和平統一」的團體，只是中共統戰網絡的冰山一角。

他說：「半個世紀以來，中國已建立全球最龐大的『次外交影響力網絡』。該網絡旗下遍布各國的團體，除了在社會、政治和經濟層面發揮影響力，還會替中共收集情報，有時甚至涉及間諜活動。」

韋德指出，民主國家應對中共統戰團體及其對民主社會的威脅，重點是要高政治透明度和加強分析研究。

他表示：「在澳洲，高達數以百計的團體配合中國統戰宣傳，而美國、加拿大、歐洲、日本、韓國，甚至紐西蘭同樣為數眾多。中共以至中國政府都鼓勵成立這類機構，以便控制海外僑民和擴大中國在海外的影響力。」

韋德強調，要有效應對中共政治宣傳和擴大影響力，必須了解中國的「次外交網絡」組成部分、運作方式和調度機制；為此，國際社會可以倚重台灣的力量。

他說：「那些團體的活動幾乎全以中文進行，相關報導也幾乎全出現在中文媒體，在非華文國家難以引起政治觀察家注意。台灣可以發揮重要作用，幫助國際社會了解那些統戰團體和其他致力擴大中國影響力機構的活動。」

韋德認為，台灣應建立全球公共資料庫，專門記錄中共影響力機構在世界各地活動，並且整理全球類似機構的關係網絡。

他表示：「台灣比世界上任何其他地方都更了解中共及其運作方式。因此，台灣是建立專門研究中共統戰機構及其全球活動的最佳地點。」

韋德相信，台灣如果建立這樣的研究機構，除了向國際社會提供珍貴資訊，也能讓台灣與世界上所有關注中共、中國影響力及中國間諜活動的國家加強聯繫。

他說：「這將會是一項讓全球受惠的公共資產。國際社會得以更有效地了解中共統戰及其他影響力管道的運作方式。」