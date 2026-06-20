洪毓祥：支持台灣發展無人機 不代表支持空白支票

行政院日前通過「國防自主無人載具採購特別條例草案」，規畫於民國115年至120年間編列上限2100億元。民眾黨立委洪毓祥表示，支持台灣發展無人機產業，但政府不能把「國防自主」四個字，變成不必充分揭露的空白支票。行政院所通過的草案，看不到完整採購數量、單價結構、分年配置、作戰需求等，也看不到廠商價格、資安驗證、零組件來源及供應鏈查核。

洪毓祥表示，過去蔡政府時期就喊過無人機國家隊，從2021年1.9億元、2022年30億元到40億元，到現在變成2100億元；經濟部也推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計2025年至2030年投入442億元，前前後後已累積編列2584億元，外界憂心變成龐大的產業補貼跟採購池，並非沒有原因。

洪毓祥說，行政院宣稱台灣已有267家業者、68.87億元軍用商規採購、3晶2軟關鍵技術布局，社會有權利追問過去預算執行成果在哪裡？軍用商規無人機的交付率、妥善率、驗收率如何？飛控軟體、通訊模組、衛星定位、地面控制系統究竟有多少國產化？非紅供應鏈只看最後組裝地還是查到晶片、模組、資金來源與實質受益人？若過去成果說不清，現在的2100億元就不能先領走。

洪毓祥指出，黨團日前揭露，教育部採購無人機價格高於美國產品市價6.6倍，教育部稱不只空機價格，包含遙控器、電池等完整教學配套，那就更應拆項揭露價錢；另水利署所採購的無人機價錢高於市場行情的3倍，也需部會的補充說明。行政院由上而下編列一筆預算，要各部會買商規無人機，但各部會不清楚用途、規格等，只能用模糊不清的預算科目及採購項目唬弄人民及立法院。

洪毓祥表示，政府多次宣稱打造非紅供應鏈，但製造商、廠牌、產地只是最低標準，在其他任何一個環節出現中國製都可能成為國安破口，真正的非紅供應鏈不能只看外殼跟標籤。

洪毓祥說，賴清德總統不放棄無人機特別預算，硬要過預算，在野黨也永不放棄監督。支持國防，不代表支持空白支票；支持無人機，不代表支持黑箱標案；真正的國防自主，必須先經得起國會監督。