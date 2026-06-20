快訊

升格二寶爸！大谷翔平發文報喜 曬嫩嬰照「謝謝來到這世界」

金孫宴席開百桌…印尼富商頂級人脈曝光 胡瓜看傻「頂級燕窩吃到飽」

不入軍營進監獄！不給罰錢了事 國防部擬修法「逃兵役、教召最少關1年」

聽新聞
0:00 / 0:00

不入軍營進監獄！不給罰錢了事 國防部擬修法「逃兵役、教召最少關1年」

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部表示，鑑於近年逃避兵役案件經法院判決6個月以下有期徒刑，並以易科罰金執行居多，恐衍生「得以金錢代替兵役義務」的錯誤社會認知，因此近日已預告修訂妨害兵役治罪條例部分條文，將逃避兵役、教召的最低法定刑，明文提高到1年有期徒刑。記者洪哲政／攝影
國防部表示，鑑於近年逃避兵役案件經法院判決6個月以下有期徒刑，並以易科罰金執行居多，恐衍生「得以金錢代替兵役義務」的錯誤社會認知，因此近日已預告修訂妨害兵役治罪條例部分條文，將逃避兵役、教召的最低法定刑，明文提高到1年有期徒刑。記者洪哲政／攝影

國防部表示，鑑於近年逃避兵役案件經法院判決6個月以下有期徒刑，並以易科罰金執行居多，恐衍生「得以金錢代替兵役義務」的錯誤社會認知，因此近日已預告修訂妨害兵役治罪條例部分條文，將逃避兵役、教召的最低法定刑，明文提高到1年有期徒刑。意即違犯者將必須入監服刑，無法易科罰金。

妨害兵役治罪條例第3條原訂「役齡男子意圖避免徵兵處理，而有下列行為之一者，處5年以下有期徒刑」；國防部擬修法改為「役齡男子意圖避免徵兵處理，而有下列行為之一者，『處1年以上』5年以下有期徒刑」。第4條原訂「意圖避免預備軍官、預備士官或常備兵、補充兵現役之徵集，而有下列行為之一者，處5年以下有期徒刑」，刑度同樣調整為「『處1年以上』5年以下有期徒刑」。

國防部修法說明表示，鑑於近年逃避兵役案件經法院判決6個月以下有期徒刑，並以易科罰金執行結案居多，恐衍生「得以金錢代替兵役義務」的錯誤社會認知，導致難以嚇阻有心人士犯罪意圖，影響兵役制度的公平性，不利國家安全與社會公信，因此修正序文，增列最低法定刑為1年有期徒刑，以維護兵役制度公平性並收嚇阻之效。

這項修法預告發布在公共政策網路參與平台，有民眾留言表示，完全認同。但若逾除役年齡前3個月自首，而程序上已來不及徵兵處理等情形，究竟如何適用？也是一個問題。此類情形主觀上要如何認定行為人「逃避兵役至逾除役年齡」？

國防部 修法 兵役 教召 逃兵 閃兵

延伸閱讀

國防部預告修正軍事教育條例　軍校增設文職副校長

任何人不得使用類菸品！女吸電子菸拒查咬傷警妨害公務判拘役30天

水貨橫行 瘦瘦針擬納入境申報項目

人孔蓋太滑不平 公路局修法不符規定最高罰15萬按次累罰

相關新聞

陸科研船闖我國限制水域 陸官媒：未來還會有

繼大陸在台灣東部海域大規模「海上交通專項執法和掃測行動」後，大陸18日下午公布在台灣以東海域開展海洋環境調查。大陸官媒稱，這意味此前提出的「近海治理模式」已經涵蓋自然資源領域，並指一些勢力曾試圖干擾「正常作業」。

不給罰錢了事 國防部擬修法 逃兵役、教召最少關1年

國防部表示，鑑於近年逃避兵役案件經法院判決6個月以下有期徒刑，並以易科罰金執行居多，恐衍生「得以金錢代替兵役義務」的錯誤社會認知，因此近日已預告修訂妨害兵役治罪條例部分條文，將逃避兵役、教召的最低法定刑，明文提高到1年有期徒刑。意即違犯者將必須入監服刑，無法易科罰金。

中國海警船闖東沙島限制水域 海巡台南艦相互開嗆

海委會主委管碧玲在臉書發文證實，海巡署自端午節前夕至清晨，接連應處中國大陸籍「三無」漁船越界捕魚、科研船「向陽紅22」闖入宜蘭外海限制水域，更有中國海警船意圖進逼東沙島限制水域，令我方海巡嚴陣以待，雙方還用廣播互相施壓、對峙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。