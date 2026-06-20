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國防部預告修正軍事教育條例 軍校增設文職副校長
為培養軍事人才，奠基國防力量，國防部日前預告「軍事教育條例」第8條修正草案，將現行軍事學校置副校長1人，修正為2人，以利軍事學校置軍職、文職副校長各1人，襄助校長綜理軍事教育、學術研究等校務。
立法院外交及國防委員會去年11月通過民進黨立委王定宇所提，國防大學應借鏡國際軍事院校經驗，設置文職副校長一職，以強化學術能量，請國防部3個月內提出研議方案，提報委員會。
國防部長顧立雄當時允諾，國防大學組織架構調整涉及條例修法、組織規程修改，但可探討設置文職副校長、增加文職人員可行性，於3個月內研討完成。
國防部17日在官網發布行政公告，預告修正「軍事教育條例」第8條修正草案，指出為培養軍事人才，奠基國防力量，參酌國內外大學置副校長數人，以襄助校長處理校務，因此修正「軍事教育條例」第8條，將現行軍事學校置副校長1人，修正為2人，以利軍事學校置軍職、文職副校長各1人，襄助校長綜理軍事教育、學術研究等校務。
「軍事教育條例」第8條修正草案內容，軍事學校置校長1人，綜理校務；得置副校長2人，教育長、政戰主任各1人，襄助校長處理校務，並推動學術研究。前項人員，除副校長1人及政戰主任為軍職外，得聘文職人員擔任；其任職條件、任期及任（免）職，由國防部定之。
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