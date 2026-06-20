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中國海警船闖東沙島限制水域 海巡台南艦相互開嗆

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
中國海警船闖東沙島限制水域周邊，與我方台南艦對峙。圖／翻攝自管碧玲臉書
中國海警船闖東沙島限制水域周邊，與我方台南艦對峙。圖／翻攝自管碧玲臉書

海委會主委管碧玲在臉書發文證實，海巡署自端午節前夕至清晨，接連應處中國大陸籍「三無」漁船越界捕魚、科研船「向陽紅22」闖入宜蘭外海限制水域，更有中國海警船意圖進逼東沙島限制水域，令我方海巡嚴陣以待，雙方還用廣播互相施壓、對峙。

根據海巡掌握資訊，澎湖花嶼西方海域日前發現一艘中國大陸籍越界作業的「三無」，即無船名、無船舶證書、無船籍港的漁船，海巡PP-10071艇隨即登檢取締，並依規定對其漁獲進行海拋作業，計海拋雜魚750公斤。

此外，中國籍科研船「向陽紅22」也航入宜蘭蘇澳東北方的限制水域外緣，海巡署隨即調派大型成軍艦「蘭嶼艦」與巡防艇併航監控並廣播驅離我限制水域。

管碧玲更透露，目前海巡台南艦正於東沙島海域嚴陣以待，因偵獲中國海警船意圖進逼「正直衝而來」，她更發文直批「見證了文明的台灣、粗暴的中國」。

海巡署東南沙分署指出，中國海警船「3101」位於我國東沙島限制水域外，依其航向研判具有侵擾東沙水域之意圖，海巡署立即調派「台南艦」超前部署預置攔截。

不過據雙方無線電廣播，中國海警船直接開嗆「我艦正在中華人民共和國管轄海域開展例行性巡航巡查，請通報你的下步動向」，我方海巡人員也不甘示弱，立即廣播回擊「這裡是中華民國專屬經濟海域，你們在這個海域不享有任何主權權利或管轄權。你的行為已經違反國際公約等規定，我要求你立即離開」。

海巡表示，昨天下午3時許，中國海警船「3101」於東沙島西北方24浬航入限制水域，海巡「台南艦」立即採取近迫併航監控，兩船最近相距0.5浬，並以中、英文持續廣播驅離施壓。

中國海警船又廣播「兩岸同屬一個中國，我們要作堂堂正正的中國人，請你用中文交流」。

海巡台南艦隨即回擊警告「中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的事實與現狀。你們未經許可進入我國水域，已違反國際法規定，影響我國海域秩序及安全，請立即轉向，儘速離開我國水域。台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，你們將會受到世界的制裁，海上穩定，才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動」。

海巡署東南沙分署表示，適逢端午節期間，中國海警船仍持續侵擾我國東沙水域，顯示中國未曾停止以灰色地帶手段施壓，中國意圖藉事藉端行霸權擴張之實，嚴重破壞區域的和平與穩定，海巡署予以最嚴厲譴責。

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