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端午節加菜被發榴蓮味甜粽？ 海巡官兵：丟廚餘桶

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
因應過節，海巡各分署昨日提前加菜，北部分署由分署長廖雲宏親自致贈端節伴手禮，餐會也以粽子加菜，透過社群披露，放送團節慶氣氛。圖/取自海巡署北部分署臉書粉專
因應過節，海巡各分署昨日提前加菜，北部分署由分署長廖雲宏親自致贈端節伴手禮，餐會也以粽子加菜，透過社群披露，放送團節慶氣氛。圖/取自海巡署北部分署臉書粉專

海巡單位過端午節，餐廳加菜吃粽子，軍警文人員其樂融融。但有疑似中部分署官兵上網反應，伙房以「盲盒抽獎式」發粽子，有官兵吃到帶有疑似榴槤異味的甜粽，都被丟廚餘桶，抱怨分發粽子的作法是惡作劇。

因應過節，海巡各分署昨日提前加菜，北部分署由分署長廖雲宏親自致贈端節伴手禮，餐會也以粽子加菜，透過社群披露，放送團節慶氣氛。

但有疑似中部分署官兵在臉書粉專「爆料海巡」，以「主旨：關於端午加菜盲盒粽導致嚴重食物浪費與管理疑慮之反映」為題聲稱，身為分署的一員，對於今年端午節加菜的美意，本應心存感激，但伙房推出的「盲盒抽獎式」發粽方式，卻引發極大不滿與資源浪費。

貼文（https://www.facebook.com/share/p/1EbpzEiexe/?mibextid=wwXIfr）指出，伙房將粽子標榜為「盲盒」隨機發放。事實上，大小顆明顯區分了鹹甜口味，甜粽帶有疑似榴槤的異味，導致絕大多數的甜粽最終直接進了廚餘桶。在提倡惜食的當下，這種明知口味不討喜卻仍強迫發放，造成大量的食物浪費，完全不符合伙房應有的採購與規劃職責。

貼文抱怨，有官兵反映希望更換口味，伙房人員竟統一回應「無法辨識內容物」而拒絕。貼文說，同樣是加菜，為什麼不能事先統計人數與口味喜好？採取「強迫中獎」的發放模式？貼文質疑「長官桌」是否也存在這種「盲盒」現象？如果是，根本是一種惡作劇。

但中部分署表示，此次端午節加菜餐點均依搭伙人數妥適規劃，數量及口味皆供應充足，且於配膳台明確標示各種粽子口味提供同仁選擇，另剩餘粽子均依規定妥存，並於當日晚餐提供留守及搭伙有意願同仁享用，未有浪費情事。

中部分署表示，有關反映更換粽子口味遭拒事宜，當日為端節加菜及立蛋活動人數眾多，可能因工作人員當下未能妥適說明，造成認知誤解及期待落差。

分署說，向來注重同仁用餐品質及意見回饋，未來亦將持續加強膳食管理及服務品質。有官員說，這純粹是配膳台前換粽子不成的小糾紛。

端午節 海巡 粽子

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