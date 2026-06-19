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海巡攔截中國漁船科研船 吳釗燮：感謝守護台灣海疆

中央社／ 台北19日電

中國「向陽紅22」科研船昨天闖入台灣限制水域，海巡船隻火速前往攔截。國安會秘書長吳釗燮今天表示，海巡署昨天也在惡劣海象下，成功追捕並攔截一艘在台灣海域非法捕魚的無船名中國漁船，展現捍衛海疆的執法決心。

海巡署今天發布新聞稿表示，金馬澎分署第13巡防區於昨天晚間在澎湖花嶼西方海域，查獲一艘違法越界作業的中國無船名漁船，經鳴笛廣播、追緝攔截、吊放小艇強靠登檢等程序，並今天凌晨將涉案人船拖帶押返馬公港，將依相關規定進行調查裁罰。

中國自然資源部「向陽紅22」科研船昨天深夜非法闖入台灣限制水域，海巡署派出最新成軍「蘭嶼艦」及PP-10077艇火速前往攔截；現場對峙畫面今天公布，海巡人員以台語、英語向中國船隻廣播警告並監控，直至今天清晨4時20分，「向陽紅22」航出台灣限制水域。

吳釗燮今天在社群平台X發文表示，就在昨天，海巡署不懼惡劣的海象，勇敢追捕並攔截一艘在台灣海域非法捕魚，且無船名、無註冊的中國漁船，「給海巡署一個大大的讚」，感謝第一線人員守護台灣海疆。

此外，吳釗燮下午再次發文，披露中國科研船「向陽紅22」近期在菲律賓海以及台灣東部海域的航跡示意圖。

海巡署 吳釗燮 國安會

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