無人機預算惹議 經濟部：因應嚴峻環境巡檢，保障基層安全

針對各界質疑台灣無人機預算金額編列必要性，經濟部今日回應指出，預算書因篇幅限制無法全數列出細節，但強調大筆預算採購無人機是為因應國營事業極端環境的巡檢需求；國發基金則澄清，該筆金額為跨年度的延續性投資，旨在透過公私協力帶動產業發展。

經濟部的「無人載具產業發展統籌型計畫」共有442億元預算，行政院長卓榮泰18日主持行政院會時裁示，通過國防部提出的「國防自主無人載具採購特別條例」草案。面對外界質疑，經濟部回應指出，「囿於預算書篇幅有限，無法將所有預算資訊全數列出，經濟部已向立委辦公室說明或提供更詳細資料，供委員問政參考」。

針對外界關切台電、中油、台糖、台水大舉編列無人機預算的原因，經濟部強調，國營事業第一線同仁的工作區域多屬於人跡罕至且危險的地帶，有必要透過科技設備減輕負擔， 「台電、中油、台糖及台水等4家國營事業肩負維持民生基礎設施運轉之重要任務，工作區域廣及深山或海濱、地點分散，各項設施又常設置於深山、窪地及水庫等人跡罕及之處，有無人機協助巡檢，將一定程度減少國營事業同仁的工作壓力」。

經濟部進一步解釋，尤其在惡劣天候下，基礎設施的勘災風險極高，編列此項預算引進科技巡檢設備，主要考量在於降低人員傷亡風險， 「另因常需面對高溫、高壓、粉塵等嚴峻工作環境，並需於颱風豪雨等天候不佳期間，進行基礎設施勘災調查，大批採購無人機納入國營事業巡檢設備，有助大幅降低人員親自進入危險區域的頻率，保障基層員工的執勤安全」。

國發基金則回應指出，該筆預算並非單一年度的補貼，而是配合民間出資的長期投資專案，「國發基金為協助產業主管機關經濟部推動無人機產業發展統籌型計畫，運用各項投資專案於114年至119年每年度匡列投資額度新台幣5000萬元以上，配合民間出資共同投資無人機產業。

國發基金強調金額是依循年度投資計畫逐年支應，具有長期政策的延續性，「每年度預算由國發基金年度編列之投資預算支應，為延續性預算。」

但對於外界質疑預算運用是否缺乏把關，國發基金回應表達資金配置會有程序與資格限制，「相關投資規定，如投資對象、資格條件及投資方式，悉依各項投資專案規定辦理」。